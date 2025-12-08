El Manchester United se acerca a Europa a costa del colista Wolverhampton

Bruno Fernandes durante el Wolverhampton Wanderers-Manchester United - Europa Press/Contacto/Alfie Cosgrove

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United ha goleado este lunes al Wolverhampton (1-4) en el último partido de la decimoquinta jornada en la Premier League, un resultado con el que los 'red devils' se acercan a posiciones europeas y que hunde todavía más al conjunto de Rob Edwards en la última plaza de la clasificación.

Bruno Fernandes inauguró el marcador en el Molineux Stadium a los 25 minutos, pero Jean-Ricner Bellegarde consiguió poner el empate en el tiempo extra del primer tiempo. En la reanudación, los goles de Bryan Mbeumo (min.51) y Mason Mount (min.62) decantaron la contienda a favor de los de Rúben Amorim, y de nuevo Bruno Fernandes, de penalti, finiquitó todo en el 82.

Con este triunfo, el United alcanza los 25 puntos, los mismos que dan al Chelsea la sexta plaza -última de acceso a competición continental-, que ocupa gracias a su mejor diferencia de goles. Los 'Wolves', en cambio, siguen sin conocer la victoria este curso en la competición doméstica y continúan con dos puntos, con la zona de permanencia 13 por encima.