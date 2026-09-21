Mancini ofrece su primera convocatoria en su regreso a la selección italiana con nueve debutantes

El italiano Roberto Mancini da su primera convocatoria con la selección en su segunda etapa al frente del equipo nacional. - Lisa Guglielmi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, ofreció este lunes la primera lista de su segunda etapa al frente del banquillo del combinado transalpino, con 34 futbolistas convocados, entre los que destacan hasta nueve debutantes.

"Es un placer haber vuelto. Ahora debemos devolver a la selección nacional al lugar que se merece. Estoy aquí para ganar y estoy seguro de que conseguiremos grandes satisfacciones", expresó el técnico en rueda de prensa, en declaraciones publicadas por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El campeón de la Eurocopa disputada en 2021 advirtió que "para ganar se necesita un equipo que juegue bien, que se divierta, que cada vez que se reúna tenga ganas de lograr algo importante". "Ante todo, tenemos que divertirnos; si no te diviertes en el deporte, no puedes alcanzar ciertos resultados. Tenemos suerte: nuestro trabajo es nuestra pasión", defendió.

Bélgica, Turquía y Francia son los rivales de Italia en la Liga de Naciones, y ahora enfrenta cuatro encuentros en 11 días, para los que Mancini espera rotar a los 34 futbolistas convocados. "Nos esperan partidos oficiales de inmediato; tenemos que intentar ganarlos también para subir en la clasificación. No sabemos cuánto tiempo necesitaremos, pero tendremos que ser rápidos a la hora de evaluar a los jugadores que tenemos y comprender qué nos podrán aportar en el futuro", analizó.

Y en esta lista hay nueve debutantes: el portero Massimo Pessina (Bolonia); los defensas Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford) y Eddy Kouadio (Monza); los centrocampistas Issa Doumbia (Sporting CP), Alessandro Romano (Cagliari) y Antonio Vergara (Nápoles); y los delanteros Sebastiano Esposito (Sassuolo) y Mohamed Alí Zoma (Núremberg).

"He convocado a jugadores jóvenes porque es importante conocerlos y verlos en el campo para poder tener en el futuro un equipo muy fuerte", dijo sobre estos nueve futbolistas, al mismo tiempo que abordó la situación de la Serie A, con un elevado número de extranjeros. "No debemos quejarnos, tenemos que encontrar la solución a este problema. Ir a verlos y ser rápidos a la hora de seleccionarlos, también para no correr el riesgo de perder a los que tienen doble nacionalidad", apuntó.