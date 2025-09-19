Manolo González: "El equipo debe ser el más coherente posible"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, ha asegurado este viernes que su equipo "debe ser el más coherente posible" en el partido de este sábado (16.15 horas) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta el "potencial" que tiene el equipo blanco, al que conjunto blanquiazul no gana como visitante desde hace casi 30 años.

"El equipo debe ser el más coherente posible, teniendo en cuenta el potencial del rival. Intentaremos ser lo más coherentes posible, sabiendo que al final es un campo en el que tienes que intentar llegar a portería contraria, porque si no es muy complicado que puedas puntuar", explicó el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado.

En este sentido ha afirmado que para sacar un resultado positivo, que podría darles el liderato, tienen que hacer un "partido perfecto" tanto en ataque como en defensa. "Son partidos que, imaginemos que el rival no está bien, la creencia individual de un futbolista en un lanzamiento de falta, en un remate de cabeza, en una acción individual te puede decantar el partido", destacó.

"Tienes que estar muy bien, hacer un partido muy completo, como lo hicimos aquí a nivel defensivo el año pasado, y después a nivel ofensivo intimidarles. Tenemos que intentar hacerles daño, porque si no ellos van a vivir muy cómodos. Creo que son las dos claves del partido, pero repito, pasa por hacerlo todo perfecto. Si tú no haces todo el partido perfecto y te mantienes muy firme, es muy difícil que puntúes", profundizó.

En caso de ganar en Madrid, el Espanyol rompería una racha de casi 30 años y además se pondría líder de Primera División. Sin embargo, Manolo ha reconocido "nadie ha pensado" en estas situaciones. "Pensamos en ganar, no pensamos en que podemos ser líder o no. La verdad que ahí nadie ha hablado de eso. Hablamos del partido, enfocarnos en el partido, enfocarnos en el rival. Y que después hay que ser muy conscientes que para ganar tenemos que hacer el partido perfecto, hacerlo todo bien", reveló.

"Historia es lo que hizo Cristóbal Colón hace años. No creo mucho en estas cosas ni en estadísticas porque son una mentira, realmente. Cada año es diferente, cada entrenador es diferente y cambian muchas cosas de un partido de una temporada a otra. No hace falta decir la historia que tiene el Madrid, lo complicado que es el partido, pero también es verdad que no por el momento, sino por la confianza que tenemos en nosotros", afirmó.

"Es correr mucho, es trabajar mucho, es estar muy ordenado, estar muy concentrado y después con pelota tener nivel. Son muchas cosas para ganar un partido, no solo en el campo del Madrid, si no en Primera División. Al final ya te digo, si todo el mundo creyera en las cosas, todo el mundo haría cosas en la vida y hay cosas en la vida que no están a base de todo el mundo", explicó.

Sobre las diferencias entre el Real Madrid de Ancelotti y Xabi Alonso, ha querido destacar una "mayor intensidad" en la presión. "Tienen una cosa que han mejorado, tienen más balón parado quizá que otros años, a nivel de registros y de acciones a balón parado. Tenían mucho potencial, porque tienen gente que lanza muy bien y entra muy bien, pero quizá tienen más acciones preparadas. Es un equipo que quizá tiene mayor intensidad de presión que la temporada pasada, que en eso han mejorado bastante", afirmó.

De cara a este partido en el Santiago Bernabéu, Manolo contará con una "baja muy importante" como la de Pere Milla tras ser expulsado frente al Mallorca. "Está en su mejor momento. Bueno, hay muchos jugadores que son capaces de jugar ahora mismo. Pere no está, está en un gran momento, es una pena, pero hay futbolistas en la plantilla, varios futbolistas que tienen un perfil distinto, que nos pueden ayudar", manifestó.

Finalmente, sobre la polémica con los árbitros después de la expulsión de Dean Huijsen contra la Real Sociedad, ha vuelto a reivindicar la necesidad de "dejarles tranquilos" y no hacer ruido. "Unas veces se pueden equivocar a favor, otras en contra. Yo creo en la buena fe, mientras no me demuestre lo contrario. Creo que es una labor muy complicada, que se la complicamos mucho más aún con todo el ruido que hay", aseguró.

"Además los clubes como nosotros parece que seamos un guisante al lado de los demás, como quien dice. Porque solo se preocupa la gente cuando perjudican a dos equipos de la Liga (Barça y Real Madrid, generalmente. Cuando perjudican al Espanyol, como pasó en Valencia hace tres temporadas, ahí nadie se acordó del Espanyol. La gente de aquí sí, pero no se acordó nadie más. Entonces, ya está bien", concluyó.