Manu Sánchez regresa al Levante UD como cedido

Archivo - El lateral izquierdo Manu Sánchez en el partido del Levante-Espanyol de LaLiga EA Sports. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Manu Sánchez volverá a vestir la camiseta del Levante UD como cedido durante la temporada 2026-27, después de haber jugado como 'granota' en la anterior campaña, tras el acuerdo pactado entre la entidad valenciana y el RC Celta.

Según un comunicado, Sánchez se convirtió en el nuevo refuerzo del conjunto entrenado por el portugués Luís Castro para esta temporada en calidad de cedido, después de que haya defendido los colores azulgranas la campaña pasada. En ella, disputó 33 encuentros en LaLiga EA Sports y anotó un gol, siendo "una de las piezas importantes del equipo en su andadura por la máxima categoría", expresó el Levante UD.

El lateral izquierdo se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde debutó con el primer equipo en la temporada 2019-20. Posteriormente, entre enero de 2021 y junio de 2023, jugó como cedido en CA Osasuna y después el RC Celta oficializó su fichaje. También defendió los intereses del Deportivo Alavés como cedido en 2024 antes de que los caminos de Manu Sánchez y el Levante UD se unieran el pasado verano.

Manu Sánchez acumula una amplia experiencia en LaLiga EA Sports, con 178 partidos. Además, ha sido internacional con la selección española Sub-21, con la que fue subcampeón de Europa en 2023.