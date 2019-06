Mapi León: "No nos podemos engañar, EEUU es la número uno del mundo"

Publicado 22/06/2019 20:59:03 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española Mapi León dijo que no se pueden engañar en el partido del lunes frente a Estados Unidos, "la número uno del mundo", con el pase en juego para los cuartos de final del Mundial, pero aseguró que se dejarán la "piel" para evitar que ganen las americanas.

"No nos podemos engañar, son la número uno del mundo. Nosotras nos vamos a dejar la vida, la piel y todo lo que haga falta para que no ganen las favoritas, pero ese cartel está puesto y es así. No queremos quitarnos peso, pero es obvio", manifestó la jugadora del FC Barcelona en rueda de prensa.

En este sentido, la maña de 24 años recordó que -el hecho de que sean las mejores- no impedirá su batallas. "Que sean las grandes favoritas no queire decir que no vayamos a pelarlo hasta el final (...) Ellas tienen mucha potencia y calidad, tendremos que pararlo teniendo el balón lo máximo posible", añadió León sobre cómo abordar a su rival este lunes a partir de las 18 horas.

Por su parte, su compañera Virginia Torrecilla pidió "ser un equipo". "Nos enfrentamos a las mejores del mundo. Tenemos que dar el 200 por 100 para conseguir algo positivo, estar enganchadas a todo y al mismo nivel que ellas. Tenemos que salir a luchar y con toda la ilusión del mundo porque estamos trabajando para ello", reflexionó.

Además, Torrecilla fue preguntada por su futuro y por la posibilidad de recalar nuevamente en la Liga Iberdrola después de finalizar contrato con el Montpellier esta temporada. "La diferencia entre el fútbol francés y el español es sin duda el físico. Ahora vemos estadios llenos en España y me alegro mucho por ello. Ha sido un extra para que vuelva a la Liga Iberdrola", admitió.