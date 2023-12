Mapi León renueva con el Barça hasta 2026

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensora del Barça Femenino Mapi León renovó este jueves su contrato con el equipo azulgrana hasta 2026, dos temporadas más de lo que tenía firmado, un acuerdo anunciado después de la goleada (7-0) al Rosengard en la Liga de Campeones.

"María León seguirá siendo culer hasta el 30 de junio del 2026. El club y la jugadora de 28 años han llegado a un acuerdo para la renovación de la central zurda por otras dos temporadas. Mapi finalizaba su vínculo contractual el próximo 30 de junio de 2024 y, con la renovación, llegará a las nueve temporadas como azulgrana", anunció el cuadro catalán en su página web oficial.

León, de baja por una lesión en la rodilla por la que pasó por quirófano la semana pasada, firmó su renovación junto al presidente del club, Joan Laporta, y el directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig. La aragonesa lleva 16 títulos en el Barça desde 2017: 2 Champions, 4 Ligas, 4 Copas de la Reina, 3 Supercopas de España y 3 Copas Catalunya, en más de 230 partidos de culé.

Después del triunfo ante el Rosengard, con el que el Barça selló su pase a cuartos de final de la Champions, la propia Mapi León dio la noticia en el Estadio Johan Cruyff. "Quería daros dos noticias en persona. La lesión me ha hecho pensar muchas cosas y no sigo, lo dejo. Pero como Jonatan Girçaldez nos deja a final de temporada he pensado que soy la nueva entrenadora", dijo bromeando.

Después, la central terminó con el suspense. "He renovado hasta 2026 y estoy mejorando mi catalán por vosotros, culers", afirmó, deseando unas felices Fiestas a todos los seguidores del Barça.