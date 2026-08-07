Marash Kumbulla, cedido con opción de compra al Rayo Vallecano

Archivo - Marash Kumbulla, durante un partido.- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central albanés Marash Kumbulla, de 26 años, se ha convertido este viernes en nuevo futbolista del Rayo Vallecano, cedido hasta final de temporada y con opción de compra, gracias al acuerdo alcanzado por la entidad madrileña y su club de procedencia, la AS Roma.

"El defensa disputó 68 partidos con la Roma, marcando cuatro goles y participando en la Conference League de 2022, competición que el equipo ganó", destacó la entidad romana con un comunicado en su página web.

Nacido el 8 de febrero de 2000 en Peschiera del Garda (Italia), tiene nacionalidad albanesa y de hecho ha sido internacional absoluto con la selección de Albania. Tras haberse asentado desde 2019 en la Serie A italiana con Hellas Verona, Roma y Sassuolo, en verano de 2024 fue cedido al RCD Espanyol y en verano de 2025 fue cedido al RCD Mallorca.

Con los bermellones, el pasado curso disputó solamente ocho partidos de LaLiga EA Sports y dos encuentros de la Copa del Rey Mapfre, ya que sufrió varias lesiones y su experiencia en Palma no terminó de cuajar.