Marc Ciria pide al Barça revisar las firmas anuladas y proclamar su candidatura presidencial

Archivo - El líder de Moviment 42 y precanidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria, en un acto de precampaña - MOVIMENT 42 - Archivo

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exprecandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria, impulsor de 'Moviment 42', ha pedido este jueves al club que revise las firmas invalidadas durante el proceso electoral de marzo y que le proclame candidato a la presidencia, después de que el Tribunal Català de l'Esport (TCE) estimara parcialmente su recurso al considerar que se vulneraron sus derechos durante la verificación de los avales, aunque sin reconocer su derecho a ser proclamado candidato.

Ciria aseguró que desde el primer momento optó por no frenar el proceso electoral para no perjudicar a la entidad. "Desde el 5 de marzo decidimos que el Barça iba primero que nosotros y que no íbamos a impugnar las elecciones. Pero sabíamos que teníamos razón", afirmó. "No impugnamos las elecciones porque el Barça es primero", añadió a los medios.

El empresario sostuvo que la resolución del TCE confirma que su candidatura debió disponer del plazo previsto en los Estatutos del club para revisar y subsanar las incidencias detectadas en las papeletas. "No nos faltaron 90 firmas, teníamos más de 300", defendió. "El artículo es clarísimo en los estatutos. El 48.5 no se aplicó. Se vulneró el derecho de un socio", denunció.

En este sentido, recordó que su candidatura quedó fuera por apenas 90 apoyos después de la invalidación de centenares de papeletas y lamentó que no se les permitiera revisar las consideradas dudosas. "Pedimos una hora para revisar las firmas dudosas y nos lo denegaron", señaló. "No dejaron que se escuchara una candidatura diferente con mejores propuestas", añadió.

Ciria calificó de "valiente" la resolución del Tribunal Català de l'Esport y la definió como "histórica". "Estamos orgullosos de haberlo logrado", afirmó. "No podemos normalizar esta situación. A partir de ahora hay un cambio de reglas", agregó, convencido de que el fallo servirá para mejorar las garantías de futuros procesos electorales en el club.

El exprecandidato explicó que ya ha solicitado formalmente al FC Barcelona que se desprecinten las cajas con las papeletas invalidadas para comprobar su validez. "Hemos solicitado que se desprecinten las cajas de las firmas dudosas y podamos comprobarlas. Queremos verificarlo y que seamos proclamados como candidatos a las elecciones", indicó.

"No lo hacemos por venganza, lo hacemos por responsabilidad", insistió Ciria. "Lo único que queremos es la reparación del daño causado". Además, aseguró que su objetivo es evitar que vuelva a repetirse una situación similar. "Quiero que el próximo presidente del Barça o candidato no pase por esto", manifestó.

Durante su comparecencia también recordó el impacto personal que tuvo el proceso. "A mi hijo de 11 años en el colegio le dijeron que su padre era un estafador y que se había inventado firmas. Yo le prometí que iría hasta el final para demostrar que no era así", relató.

El Tribunal Català de l'Esport estimó parcialmente el recurso presentado por Ciria al entender que la Junta Electoral del FC Barcelona debía haber aplicado los mecanismos previstos en los Estatutos para verificar determinadas papeletas y permitir la subsanación de incidencias, aunque rechazó declarar su proclamación como candidato al considerar que esa competencia corresponde exclusivamente al club.