Marc Pubill: "Empezar la eliminatoria en casa nos va a dar un plus"

Marc Pubill, Jugador Cinco Estrellas de enero' - MAHOU

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill confió en que empezar este jueves la semifinal de Copa del Rey contra el FC Barcelona en el Metropolitano les dará "un plus" para afrontar "una eliminatoria muy complicada".

"Va a ser una eliminatoria muy complicada pero empezar en casa nos va a ir bien, con nuestra gente nos va a dar ese plus", expresó el catalán en declaraciones facilitadas por Mahou tras ser elegido el 'Jugador Cinco Estrellas de enero'.

El defensor se mostró "agradecido" por sentir "mucho el apoyo" de la afición, por segunda vez elegido jugador del mes. "Cuando vienes a un club así siempre sueñas con ello, te lo pones como objetivo, espero poder cumplirlo muchos meses más", afirmó.

"Me han enseñado mucho y muy rápido, me he adaptado muy rápido a la posición, en el lateral también, estoy para ayudar", añadió sobre su papel en el campo como jugador importante para Diego Pablo Simeone.