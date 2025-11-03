La marca de ropa de lujo AMIRI vestirá al Barça durante los próximos cinco años

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca estadounidense de ropa de lujo AMIRI será la encargada de vestir durante los próximos cinco años a los jugadores del FC Barcelona en los desplazamientos en los partidos europeos y en las finales, convirtiéndose en el 'Formal Wear Partner' del equipo, según ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

AMIRI confeccionará los trajes a medida de los jugadores y jugadoras de los primeros equipos de fútbol del club blaugrana, que lucirán en los desplazamientos de los encuentros europeos y en las finales, así como las prendas de los miembros de la Junta Directiva y de los ejecutivos del club.

Estos trajes están inspirados en los colores azul y grana, fusionando el estilo característico de AMIRI con la identidad distintiva del Barça. Durante las próximas cinco temporadas, la marca estadounidense será la encargada de vestir a los jugadores del club blaugrana en todos los desplazamientos europeos.

"La alianza con AMIRI representa una conexión entre dos instituciones que comparten las mismas ambiciones: la excelencia, la creatividad y el cuidado del detalle. En el FC Barcelona creemos que la elegancia también forma parte de la manera en que representamos al Club, tanto dentro como fuera del campo", ha asegurado el director general del Barça, Manel del Río.

Por su parte, el fundador de AMIRI, Mike Amiri, ha destacado que esta colaboración forma parte de su "búsqueda de la excelencia". "El fútbol y la moda comparten un espíritu nacido de la pasión, la precisión y la creatividad. Ambos consisten en dominar tu oficio y expresar quién eres a través del movimiento y la forma", afirmó.