Marcelino García Toral deja el Villarreal "con la satisfacción del trabajo bien hecho"

Archivo - El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ante el Sevilla FC. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, dejará el club una vez finalice la presente temporada "con la satisfacción del trabajo bien hecho", después de una segunda etapa al frente del 'Submarino' desde noviembre de 2023, convencido de que "ha valido la pena compartir este viaje con todos y cada uno" de sus futbolistas.

"Ha llegado el momento de cerrar una bonita historia. Ha sido una decisión meditada, tomada desde la tranquilidad y con la honestidad que define nuestra trayectoria", escribió el técnico asturiano en sus perfiles de redes sociales.

Marcelino García Toral recordó que volvió al club "en un momento de dificultad", y ahora se marcha "con la satisfacción del trabajo bien hecho y el orgullo de haber devuelto al Villarreal CF al lugar que le corresponde, junto a los mejores". "Hemos sido felices en estas dos etapas. Siete temporadas en un club que nos ha tratado con cariño y respeto", prosiguió.

"Gracias especialmente al presidente, Fernando Roig, y al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, por haber confiado en nosotros, y también al inolvidable José Manuel Llaneza que, aunque ya no está con nosotros, siempre nos mostró su apoyo, respeto y cariño", dijo el entrenador.

También agradeció "a todos los trabajadores del club su continuo apoyo y confianza" y destacó "el cariño y el respeto de la afición", que mostró al cuerpo técnico "su apoyo incondicional". "Capítulo especial de agradecimiento para los jugadores, representados por sus capitanes. Valoramos su esfuerzo individual y colectivo, que nos permitió alcanzar, dos años consecutivos, la participación en la Champions por primera vez en la historia del club", comentó.

"Ha valido la pena compartir este viaje con todos y cada uno de ellos, sentir su entrega y respeto. Como personas y como deportistas, nos han demostrado su profesionalidad, compromiso y confianza. Además de los buenos resultados, nos quedamos con el grupo humano que hemos formado", agregó.

Además, ensalzó "el excelente trabajo" de su cuerpo técnico. "Su compromiso diario, su profesionalidad y su capacidad han sido claves. Es un privilegio compartir este camino con ellos. Gracias por vuestra lealtad, ayuda y capacidad", agradeció.

"Mis mejores deseos para el futuro. Siempre llevaré al Villarreal CF en mi corazón, ha sido muy importante en mi vida y me siento parte de su historia", concluyó su mensaje Marcelino García, que ya es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club y ostenta el récord de victorias de la entidad con 145 triunfos hasta la fecha.

En su trayectoria como primer entrenador del 'Submarino', García Toral logró el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español en 2013 y cinco clasificaciones europeas entre Champions League y Europa League -competición en la que alcanzó las semifinales en 2016-, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015.