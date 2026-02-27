Marcelino: "Como juega el Barça, vamos a tener más de una ocasión"

Marcelino García Toral - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, explicó que "las circunstancias" de la visita al FC Barcelona este sábado son distintas a las de temporadas anteriores en las que sacaron buenos resultados, aunque recordó que "como juega" el equipo catalán, tendrán "más de una ocasión" de gol.

"Esta temporada llevan 12 victorias de 12 partidos. Son los números, pero vamos con la ilusión de ganar. En los partidos contra equipos grandes esta temporada no hemos tenido esa suerte necesaria, situaciones de penaltis, expulsiones, situaciones no claras, y eso nos ha condicionado también", dijo sobre el duelo en el Camp Nou.

El técnico del 'Submarino' explicó la necesidad de ser contundentes y que la confianza de su equipo está en la gran temporada que están haciendo. "La confianza del equipo es que tenemos 51 puntos, una barbaridad. Mejor dato es imposible. Nos quedan 13 partidos y este es uno de ellos, nunca se sabe cuál es el más difícil. Lo que ha hecho esta plantilla hasta este momento tiene mucho mérito", comentó.

"Para ganar, como juega el Barça, vamos a tener más de una ocasión, pero hay que ser contundentes en las áreas. Tenemos que defender muy bien, y luego tenemos que jugar muy bien esas acciones rápidas. Aquí tuvimos muchas, incluso con diez. No va a ser fácil. El Barça es un equipo dominante, juega muy bien al fútbol, a un ritmo muy alto, más en su campo. Es un partido donde tenemos mucho que ganar y muy poco que perder", añadió.

Por otro lado, Marcelino se refirió a las últimas victorias en Barcelona y la posibilidad de que el Barça esté pensando en la Copa del Rey. "Los recuerdos son muy bonitos, pero las circunstancias son muy diferentes. El rival te condiciona mucho, juega en 50 metros. Tienes menos tiempo para tomar decisiones pero te abre espacios a la espalda, donde nosotros somos un buen equipo", comentó.

"Puede que tengan un poco de reojo la eliminatoria de Copa, lo que nos debe favorecer sobre todo es nuestro rendimiento. Ellos están acostumbrados a jugar cada tres días, y para ganar cada partido. Ojalá se distraigan mucho, piensen solo en la Copa y que en la Liga tienen más oportunidades. Creo que no va a ser así, son futbolistas ganadores", afirmó.

"Tenemos que pensar en nosotros mismos, en que estamos terceros, que tenemos esa posición como objetivo. Mi pensamiento es siempre mirar al que está delante, no al que está detrás", añadió, antes de recordar la verticalidad del equipo de Hansi Flick. "El Barça hace años buscaba la posesión, pero ahora es un equipo que tiene la posesión, más finalización", terminó.