Mariano: "Lopetegui tuvo mucho que ver en que volviera"

Publicado 31/08/2018 16:03:30 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Mariano Díaz confesó que su entrenador, Julen Lopetegui, le convenció para que regresara al conjunto blanco, al que llega a "dejarse la piel", y que no le obsesiona heredar el dorsal '7' de Cristiano Ronaldo, aunque admitió que es un "reto" y un "orgullo" porque lo han llevado leyendas del club blanco como Juan Gómez 'Juanito' o Emilio Butragueño.

"Uno cuando se va de su casa está muy triste. Es difícil imaginar que, al cabo de un año, vas a volver y cuando recibí la llamada de Julen me puse supernervioso y supercontento. Porque ellos querían que volviera y yo también. Vengo a dejarme la piel por esta camiseta", manifestó en rueda de prensa en el Bernabéu.

Mariano expresó su agradecimiento también al Sevilla, que mostró el interés en su fichaje antes de que el Madrid ejerciera el derecho de tanteo. "Solo tengo palabras de agradecimiento y orgullo hacia el Sevilla por el interés que han mostrado en mi. Julen me llamó y me dijo que contaba conmigo, tuvo mucho que ver en que volviera. Me dijo que estaba muy contento si volvía al Madrid", desveló.

El exjugador del Olympique de Lyon se marca el reto de "dar el máximo" para que el equipo gane el "máximos de títulos" y "siga haciendo historia". "Hoy es el día más feliz de mi vida. Vengo a cumplir un sueño. ¿El 7? Para mi lo más importante no es el número, aunque es un reto y orgullo porque lo han llevado leyendas como Emilio o Juanito. No es lo más importante, estaba libre y me hacía mucha ilusión poder llevar ese número", subrayó.

Aseguró que no tuvo ninguna duda en decidirse ante la oferta para regresar al club blanco. "Es el equipo de mis sueños. Si el Real Madrid se interesa por mí, me debo a este club porque es el que me ha criado. ¿La selección? Hoy ficho por el mejor club del mundo, ahora tengo que entrenar para llegar al máximo y si llega la convocatoria ...", dijo ante su posible inclusión en un futuro en la lista del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez.

Por su parte, el Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, señaló que el sueño de Mariano se debe a su "talento, trabajo y sacrificio". "Hoy comienza el mayor desafío de tu carrera y todos los que formamos parte del club haremos lo posible para que seas feliz y para que ayudes al equipo a ganar. ¿El 7? Es un nú,ero significativo y estoy seguro de que lo llevarás con orgullo y el madridismo estará muy contento", comentó.