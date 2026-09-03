Martinelli deja el Arsenal y ficha por el Al-Hilal

Archivo - Gabriel Martinelli durante la final de la Liga de Campeones 25-26 entre el Arsenal FC y el PSG - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 3 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El delantero brasileño Gabriel Martinelli puso este jueves fin a su etapa como jugador del Arsenal FC inglés para poner rumbo al Al-Hilal de Arabia Saudí por 60 millones de euros, lo que lo convierte en la salida más lucrativa de la historia del conjunto londinense.

La cantidad pagada por el internacional brasileño del campeón de la Premier League supera los 35 millones que el Liverpool FC pagó por el traspaso en el año 2017 de Alex Oxlade-Chamberlain, y que es la segunda salida del entramado ofensivo del equipo que dirige Mikel Arteta tras la marcha del belga Leandro Trossard al Besiktas turco.

Y es que aunque los 'Gunners' han fichado a Christos Tzolis, procedente del Club Brujas belga, las salidas tanto de Martinelli como de Trossard -que sumaron entre ambos 19 goles para el club el año pasado- dejan al Arsenal en una situación vulnerable en el costado izquierdo ofensivo.

Martinelli se quedó fuera de la convocatoria del Arsenal para la victoria en la Community Shield contra el Manchester City y las posteriores victorias en la Premier League ante el Coventry y el Aston Villa. Fichado desde el Ituano brasiñeo en julio de 2019, se marcha tras disputar 278 partidos con el club inglés en todas las competiciones, anotando 62 goles y con los títulos de la Premier, la FA Cup de 2020 y la Community Shield de 2023.

"Todos en el Arsenal FC queremos agradecer a 'Gabi' su contribución al club y le deseamos a él y a su familia lo mejor para el futuro", le despidió el conjunto londinense en su página web.