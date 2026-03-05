Más de la mitad de las mujeres aficionadas al fútbol en España han heredado la pasión por su club de un familiar

Archivo - Un aficionado lleva a sus hijos al estadio - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga publicó este jueves los datos del estudio impulsado por la patronal en el marco de su campaña '42 legados, 42 formas de ganar', con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el domingo 8 de marzo, poniendo en valor el papel fundamental de las mujeres en la transmisión y consolidación del sentimiento futbolístico en España donde más de la mitad de las aficionadas al fútbol han heredado la pasión por su club del entorno familiar.

El informe revela que más de la mitad de las mujeres aficionadas al fútbol han heredado la pasión por su club de un familiar, consolidando el entorno familiar como el principal origen del vínculo con el equipo. "Este peso es aún mayor entre las mujeres andaluzas, donde la herencia familiar supera la media del resto del país", informó LaLiga a través de una nota de prensa.

Además, el compromiso con la continuidad del legado es "prácticamente unánime", ya que el 94 por ciento de las aficionadas considera importante transmitir la afición por un club entre generaciones, reforzando el papel de las mujeres "como motor esencial en la construcción y preservación de la identidad futbolística".

A nivel general, un 16 por ciento de los aficionados en España reconoce haber heredado la pasión por su club de un familiar femenino. Entre las mujeres aficionadas, este porcentaje asciende hasta el 19% por ciento, evidenciando el peso de madres, abuelas, hermanas o tías en la transmisión del sentimiento futbolístico. Por regiones, esta influencia femenina es especialmente relevante en Baleares, Cataluña y Navarra.

En el análisis por clubes, destacan las aficionadas de la Real Sociedad (24 por ciento) y del RC Deportivo (32 por ciento), donde la herencia procedente de mujeres alcanza niveles superiores a la media. Asimismo, cuando se amplía el foco a cualquier figura femenina del entorno familiar, sobresalen las aficiones del Girona, Real Sociedad, RC Deportivo, RCD Mallorca y el Sporting de Gijón.

"La transmisión no es un fenómeno unidireccional", pues una de cada tres aficionadas reconoce haber trasladado la pasión por su club a otras mujeres, ampliando el vínculo generacional y fortaleciendo la presencia femenina en el fútbol.

El estudio también muestra la relevancia de la relación padre-hija en la construcción de la afición. El padre es el familiar más influyente a la hora de elegir club entre las mujeres futboleras, un vínculo que resulta especialmente determinante entre las aficionadas del Real Madrid, donde el peso familiar es superior al del resto.

En el País Vasco, cuatro de cada 10 aficionados han transmitido la pasión por su club a una mujer, situando a la comunidad a la cabeza de este indicador. A nivel de clubes, destacan por una mayor transmisión hacia miembros femeninos el Athletic Club, el Deportivo Alavés y el Sporting de Gijón.

La presencia femenina en los estadios también refleja esta evolución. Seis de cada 10 aficionadas que acuden habitualmente al estadio lo hacen acompañadas de su pareja, mientras que una de cada tres lo hace en compañía femenina, una práctica especialmente habitual en Baleares y Cantabria. Además, Asturias es la única comunidad autónoma con un porcentaje de mujeres abonadas superior a la media nacional.

Por clubes, el RC Celta, RC Deportivo, Sporting de Gijón y RCD Mallorca destacan por registrar una mayor presencia femenina en las gradas respecto al promedio nacional. Asimismo, las aficiones del Athletic Club, RC Celta, RC Deportivo y Real Sporting sobresalen por la asistencia en compañía femenina. Más allá del estadio, el fútbol sigue siendo una experiencia social compartida: dos de cada tres aficionadas que acuden mensualmente al fútbol quedan a tomar algo antes de los partidos, reforzando el carácter colectivo del deporte.

En palabras de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LaLiga, la herencia del fútbol es "uno de los mayores valores de LaLiga". "Es la suma de 42 culturas, 42 formas de sentir y de ganar, unidas por un mismo orgullo de pertenencia. Con esta campaña queremos poner en valor todo aquello que los aficionados reciben de los suyos y hacen crecer con cada generación", señaló.

Los resultados se enmarcan en '42 legados, 42 formas de ganar', una iniciativa de LaLiga con un enfoque integral y transversal, que busca involucrar a los aficionados, haciéndoles partícipes de un relato colectivo a través de sus historias y vivencias personales. La campaña incluye el lanzamiento de un spot que traslada la importancia del legado del fútbol, así como acciones especiales en estadios y contenidos en redes sociales, en colaboración con los clubes.