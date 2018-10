Masip: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

Publicado 24/08/2018 12:37:34 CET

BARCELONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Valladolid CF Jordi Masip ha afirmado este viernes, en los prolegómenos de su partido contra el Barça de este sábado, que el equipo pucelano es un equipo humilde que acaba de llegar a la máxima división el fútbol español y que debe tratar por todos los medios de conseguir la permanencia "lo más pronto posible", añadiendo a nivel personal que no tiene que "demostrar nada a nadie".

"Hay que adaptarse, juegas contra el Barça, es un claro candidato a ganar la liga y nos tenemos que adaptar. Esto es primera división. No somos un gallo fuerte, somos un club humilde que acaba de llegar, tenemos que tratar de conseguir la permanencia lo antes posible y adaptarse a esos partidos de la mejor manera", señaló.

En cuanto al estilo de juego del rival y cómo intentarán frenarlo, Masip explicó que el Barça es un equipo muy fuerte en combinación y que la clave estará en no dejar espacios. "Sí, son muy fuertes en combinación, en centrar pases a los delanteros, en encontrar a Leo... tenemos que estar juntitos, que no se encuentren cómodos, que no vean espacios, que jueguen por fuera y veremos qué finos están ellos y qué finos estamos nosotros", argumentó.

Sobre su inicio de temporada, el portero se mostró satisfecho y convencido de poder hacer bien su trabajo durante la temporada. "No tengo que demostrarle nada a nadie. Yo tengo que hacer mi partido y si tengo la suerte de jugar después, ya veremos qué es lo que pasa. Yo a hacer mi trabajo igual que todo el equipo. No tenemos que temer nada a nadie. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido", manifestó.

Por último, se refirió al estado del césped y restó importancia al hecho de que no han pisado aún el campo del José Zorrilla. "Espero que esté bien, en buenas condiciones y nos adaptaremos lo más rápido posible en el calentamiento. En el campo no hemos podido entrenar pero da igual, será igual para los dos equipos. Al final estamos centrados en entrenar en hacer nuestro trabajo. Todas estas cosas son secundarias", concluyó.