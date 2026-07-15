Mason Greenwood ficha cuatro temporadas por el Fenerbahçe

Archivo - Mason Greenwood, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista inglés Mason Greenwood, delantero de 24 años, concretó este martes su fichaje por el Fenerbahçe SK para las próximas cuatro temporadas, procedente del Olympique de Marsella tras un traspaso cifrado por el propio club turco en 39 millones de euros.

"El importe total del traspaso [...] se abonará en tres plazos iguales a lo largo de tres años. Además, nuestro club abonará la tasa de solidaridad derivada de la normativa de la FIFA", detalló el Fenerbahçe en su nota de prensa sobre un jugador aparentemente pretendido por el Atlético de Madrid.

Durante sus dos últimas campañas, Greenwood disputó 66 partidos en total de la Ligue 1 con el equipo marsellés, marcando 37 goles y dando 12 asistencias; en la Copa de Francia participó en seis partidos, marcando siete goles y dando tres asistencias; y en la Champions League jugó ocho encuentros, marcando tres dianas y repartiendo una asistencia.