Matarazzo: "No es el 'efecto Matarazzo', es el 'efecto Real Sociedad'"

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ante el Elche CF. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, defendió que la inercia positiva del conjunto 'txuri urdin' no responde al "'efecto Matarazzo'", sino a un "'efecto Real Sociedad'", y defendió que la "única crítica" después del 0-1 en la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el Athletic Club es no "haber aprovechado alguna otra ocasión para marcar algún gol más".

"Estoy feliz con el resultado, el fútbol, hubiera preferido ser más eficiente, haber marcado un gol más, pero es la mitad, nos queda un segundo partido. Necesitamos hacer el mismo partido que hoy. Cómo conectamos, cómo controlamos el partido, fue muy bien hoy. Si pensamos que será fácil en la vuelta, tendremos dificultades. Creo que fue un gran paso en la dirección correcta. Así que estoy feliz por el partido y por ganar", valoró el estadounidense en rueda de prensa.

Matarazzo destacó el aspecto defensivo de su equipo, que este miércoles dejó su portería a cero, pero advirtió que "no todo fue perfecto". "No concedimos un gol, pero hubo algunas situaciones en las que necesitábamos hacer mejor en el futuro. Continuaremos analizando para mejorar. Estoy feliz, esto va de ganar partidos", reiteró.

"Estoy feliz por cómo entramos en la segunda parte. Salimos antes, nos activamos mentalmente y físicamente. No fue nada distinto el discurso en el vestuario, los chicos estaban hambrientos hoy. Finalmente mostramos que no somos un equipo que nos dormimos en el inicio de los partidos", alabó el técnico, que dijo que para él fue penalti la mano de Aymeric Laporte en el área.

Para Matarazzo, su equipo jugó en San Mamés "un fútbol muy completo", y "la única crítica" fue que deberían "haber aprovechado alguna otra ocasión para marcar algún gol más". "No es el 'efecto Matarazzo', es el 'efecto Real Sociedad', todos vamos juntos y estamos implicados, el 'staff', los jugadores, el club, así llegan los resultados", concluyó el estadounidense, que avanzó que Gonçalo Guedes está "bien" pese a retirarse con molestias.