Mateu Alemany: "Nos agarramos al resultado de la ida y supimos sufrir"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, ha asegurado que el equipo supo "agarrarse al resultado de la ida" y supo "sufrir" para sellar su pase a la final de la Copa del Rey, a pesar de la derrota de este martes en la vuelta ante el FC Barcelona (3-0), con el que espera volver a coincidir en cuartos de final de la Liga de Campeones.

"El Barcelona ha hecho un gran partido, nos ha presionado muy bien, ha tenido muchísima claridad con el balón y nos ha costado mucho. Hemos tenido la voluntad y la idea de trabajar en ese escenario y agarrarnos al resultado de la ida y a saber sufrir, que también es importante en este tipo de eliminatorias", señaló en declaraciones a TVE.

Además, recalcó que vivieron "dos partidos completamente diferentes". "Allí fuimos muy, muy superiores; ellos han sido mejores hoy, pero hemos sido capaces de darle valor al resultado de la ida. La final es lo que queda, es lo que importa, es por lo que nuestros aficionados están contentos. El sufrimiento es parte de este tipo de situaciones, había que sufrir un poco para eliminar a un gran equipo como el Barcelona", manifestó.

Todo para sellar la vigésima final copera del Atlético de Madrid. "Esperamos que sea un título. Nos toca empezar a pensar en Sevilla, que todos los aficionados tengan esa ilusión. Se trata de vivir allí una gran final, pero habrá tiempo. Hoy es momento de celebrar cómo el equipo ha trabajado. Tengo que destacar la actitud general de todos los jugadores que han jugado hoy aquí. En una situación de máxima dificultad por el nivel del rival, por las circunstancias, por cómo venía el partido. Estamos orgullosos. Esto también es el fútbol, saber sufrir, saber pelear en esas situaciones", subrayó.

"Ya tenemos una final, y a partir de aquí, hay partido de Liga el sábado, que también es importante terminar lo más arriba posible. Y luego vienen en dos semanas los octavos de 'Champions', que tenemos la ilusión. Además, si el Barcelona también supera esa eliminatoria, nos enfrentamos de nuevo con él. Ha sido un espectáculo tanto la ida como la vuelta, y ojalá se repita también en cuartos de final contra el Barcelona", finalizó.