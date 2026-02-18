Matías Almeyda, sancionado con siete partidos

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, fue sancionado con siete encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de la tarjeta roja recibida el pasado sábado ante el Deportivo Alavés en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26, una decisión que el club hispalense recurrirá al considerar "excesiva".

Disciplina desglosó la sanción en cuatro partes. Así, deberá cumplir 2 partidos de suspensión por sus protestas al cuerpo arbitral, otro encuentro por "no dirigirse al vestuario tras ser expulsado"; 3 partidos por "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas" hacia los árbitros; y otro más por "conducta contraria al buen orden", según el comunicado.

El comité también desveló que el Sevilla alegó que la conducta de Almeyda previa a su expulsión "no puede considerarse dirigida al árbitro o a sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración y lamento ante una ocasión manifiesta de gol que su equipo, que no justifican la tarjeta roja". Por eso, el club solicitó que se dejara sin efecto la roja "por error material", así como su consecuencias disciplinarias.

Por tanto, Almeyda se perderá los encuentros de LaLiga EA Sports 2025-26 ante Rayo Vallecano, Valencia CF y Atlético de Madrid, en casa; y frente al Getafe CF, el derbi contra el Real Betis, el FC Barcelona y el Real Oviedo, a domicilio.

EL SEVILLA FC CONSIDERA "EXCESIVA" LA SANCIÓN Y LA RECURRIRÁ

El Sevilla FC, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta por Disciplina al entrenador argentino, trasladó su total apoyo al técnico ante "un castigo que considera excesivo". "El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos", afirmó la entidad en un comunicado.

Desde el club comparten "el arrepentimiento y las disculpas expresadas" por Almeyda tras el encuentro frente al Alavés. "El Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador", concluyó.