Matthäus cree que el Bayern eliminará al Real Madrid "si no ocurre nada extraordinario, como una expulsión"

Archivo - El exfutbolista alemán Lothar Matthäus, como comentarista en un partido de la Bundesliga en 2021. - Marius Becker/dpa - Archivo

MÚNICH, 15 Abr. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus señaló al Bayern de Múnich como gran favorito para ganar la Liga de Campeones, por delante del Real Madrid, al que eliminará en cuartos de final "si no ocurre nada extraordinario" en el partido de vuelta de este miércoles en el Allianz Arena, como "una tarjeta roja o un gol en propia puerta", y del Paris Saint-Germain francés.

"Esta unidad sobre el terreno de juego, esta alegría que tienen juntos... Veo al Bayern de Múnich como favorito, tanto contra el PSG -su rival si avanza a semifinales- como para el título", afirmó Matthäus en la previa del duelo de vuelta de cuartos de la Champions ante el Real Madrid.

El Bayern recibe a los blancos después de imponerse en la ida disputada el pasado martes en el Santiago Bernabéu, en la que se impuso por 1-2. Y para el campeón del mundo con Alemania en 1990, el conjunto bávaro eliminará al Real Madrid "si no ocurre nada extraordinario, como una tarjeta roja o un gol en propia puerta".