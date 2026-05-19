Matthäus critica a la Federación Alemana por la gestión sobre posible vuelta de Neuer

Archivo - Lothar Matthaus en una imagen de archivo - David Inderlied/Dpa - Archivo

BERLÍN 19 May. (dpa/EP) -

El exinternacional alemán Lothar Matthäus se muestra crítico con la política de comunicación de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) sobre la posible vuelta del veterano portero Manuel Neuer a la selección en el Mundial que arranca el próximo mes de junio.

"Desde el punto de vista puramente deportivo, esta idea me parece totalmente comprensible. Lo que no me gusta, sin embargo, es la forma en que se ha comunicado", escribió Mathaus, el jugador alemán con más partidos internacionales de la historia, en una columna de la cadena 'Sky'.

El Balón de Oro de 1990 destacó la falta de transparencia y honestidad en el trato con los aficionados y con Oliver Baumann, que venía actuando como portero titular de la selección entrenada por Julian Nagelsmann tras la decisión de Neuer el pasado año de no volver a jugar más con el equipo nacional.

Según el comentarista, el actual seleccionador de la tetracampeona del mundo "tomó un camino que quizá fuera el correcto para él, pero que ha desencadenado discusiones innecesarias". "No le reprocho nada a él personalmente; el tema afecta a toda la DFB, allí trabajan responsables con experiencia. Se deberían haber evitado este tipo de situaciones desde el principio", agregó.

El diario 'Bild' informó este lunes que Neuer, de 40 años, será convocado para la cita mundialista y viajará como número uno del combinado nacional. El periódico contó que Nagelsmann telefoneó a Baumann para explicarle la situación y este se mostró dispuesto a ser suplente.

Matthäus se mostró sorprendido por el cambio de rumbo tomado a última hora, en especial debido a las buenas actuaciones de Baumann en la fase de clasificación para el Mundial. "La DFB ha apostado claramente por Baumann durante meses. Pero, ¿qué pasaría si Neuer se lesionara justo antes del Mundial o durante la preparación? Entonces volvería a ser necesario contar con Baumann", subrayó.

En la última jornada de la Bundesliga, en el enfrentamiento del Bayern contra el Colonia, Neuer fue sustituido por problemas musculares. Según explicó él mismo posteriormente, la sustitución buscó evitar cualquier riesgo de lesión.

El seleccionador alemán dará a conocer oficialmente este jueves 21 de mayo su convocatoria de 26 jugadores para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.