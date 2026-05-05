Matthäus: "No creo que Riera tenga futuro en el Frankfurt"

El entrenador español del Eintracht Frankfurt, Albert Riera - Florian Wiegand/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 5 May. (dpa/EP) -

El exinternacional alemán Lothar Matthäus cree que el entrenador español Albert Riera no tiene futuro en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana, según opinó en la columna que escribe para el canal Sky.

Matthäus considera a Riera no solo el principal responsable de la actual situación deportiva del club de la Bundesliga, octavo clasificado fuera de los puestos europeos, sino también del ambiente tenso que se respira en el equipo.

"No deseo que despidan a un entrenador, (porque) yo mismo he vivido algo parecido por otros motivos, pero Riera tiene parte de culpa. En el Frankfurt, todo ha girado en torno al entrenador en los últimos tres o cuatro meses, en parte debido a algunas declaraciones suyas", escribió Matthäus.

Según algunos medios, Riera estará en el banquillo para el partido del viernes en su visita al Borussia Dortmund a pesar del mal rendimiento del equipo. Tras el enfrentamiento, se decidirá si mantiene su puesto para la última jornada, en casa contra el Stuttgart.

"No creo que Riera tenga futuro en el Frankfurt. Han pasado demasiadas cosas", explicó Matthäus. "El cambio de entrenador no ha servido de nada, añadió.

Riera asumió el cargo en febrero, sustituyendo a Dino Toppmöller, pero sus cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas han sido poco convincentes. Además de los resultados, su gestión del equipo también ha sido criticada. Su relación con jugadores clave como Mario Götze y Jonathan Burkardt se considera distante.

También ha perdido el apoyo de la afición debido a su comportamiento. Recientemente, Riera causó revuelo con un arrebato contra los medios de comunicación.

Tras la derrota en casa por 1-2 contra el Hamburgo en la pasada jornada, el Frankfurt incluso cayó fuera de los puestos de clasificación para competiciones europeas y corre el riesgo de no participar en ellas la próxima temporada. Tras el partido, el director deportivo, Markus Krösche, evitó pronunciarse sobre Riera.