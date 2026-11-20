El entrenador argentino Mauricio Pochettino durante una rueda de prensa como seleccionador de Estados Unidos. - Press Association/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, ha comentado este viernes que como entrenador jefe de los 'red devils' decidirá quien decida "la convocatoria, el once inicial y los cambios" pero que en el futuro le gustaría participar de las "todas las decisiones importantes" que se tomen sobre la plantilla.

"A veces he trabajado mucho mejor cuando era entrenador jefe que cuando era director deportivo. Si eres director deportivo, tienes todas las decisiones en tus manos. Pero sé que, como entrenador jefe, soy yo quien va a decidir la convocatoria para el domingo, quien va a elegir el once inicial y quien va a hacer los cambios", afirmó el técnico argentino en la rueda de prensa previa a su debut con el Manchester United ante el Liverpool en Anfield.

Pese a ello, Pochettino reconoció que en el futuro le gustaría "participar en todas las decisiones importantes que se tomen sobre la plantilla". Una decisión que Pochettino ya ha tomado es que Bruno Fernandes seguirá siendo el capitán del club: "Bruno es nuestro capitán y creo que es un jugador muy importante, pero todos los jugadores tienen que sentirse importantes, desde el último hasta el primero".

El argentino apuntó que durante la jornada del jueves, pasó "tres horas charlando individualmente con todos los jugadores". "Quizá me haya perdido a algunos jugadores lesionados, pero en los próximos días tendremos tiempo para hablar individualmente con todos. Es importante escuchar lo que tienen que decir, comprender la situación en la que se encuentran y lo que está pasando", añadió.

Pochettino es el último gran nombre al que ha recurrido el United en su intento por volver a la cima del fútbol inglés, tras José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag o Rubén Amorim. "No pienso demasiado en el pasado. Si queremos crear algo diferente y positivo de lo que la gente se sienta orgullosa, se trata de forjar nuestro propio camino aquí", subrayó.