Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid CF, ante el Valencia CF en Mestalla. - Ivan Terron/ AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé atraviesa un sobresaliente momento goleador y ya enlaza siete partidos seguidos marcando, a uno de su marca personal, y mira de reojo el récord del portugués Cristiano Ronaldo y sus 12 encuentros consecutivos viendo puerta con la camiseta blanca.

El atacante de Bondy ha marcado un total de nueve tantos en esta serie de siete compromisos entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, superando la barrera del gol por encuentro en el global del curso: 17 en 16 partidos. En concreto, son 13 en las primeras 12 jornadas del campeonato doméstico, mientras que en Champions son 4 en 4 duelos disputados.

La actual racha del galo comenzó el pasado 14 de octubre en la visita europea a la AS Roma italiana, haciendo un gol en la remontada 'in extremis', y cuatro días después marcó dos tantos en casa frente al Sevilla FC. También vio puerta ante el RB Leipzig alemán y firmó otro doblete en el Clásico del Spotify Camp Nou, apenas 24 horas antes de la Gala del Balón de Oro, trofeo que no ganó y sí conquistó el inglés Harry Kane por un pequeño margen sobre el madridista.

Ya en noviembre, Mbappé no vio mermado su rendimiento ofensivo en las tres salidas consecutivas para el Real Madrid por la disputa en el Santiago Bernabéu del partido de la NFL entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Así, marcó en El Sardinero, repitió en Atenas frente al AEK y cerró este ciclo de siete partidos seguidos en Mestalla contra el Valencia CF, antes del reciente parón internacional.

En este periodo, además, el francés celebró, en el feudo del rival azulgrana, haber llegado la cifra de 100 goles con la camiseta del Real Madrid, una marca para la que necesitó 116 partidos, un registro superado solo en el siglo XXI por Cristiano Ronaldo, que necesitó 105 encuentros. Y el luso vuelve a estar en el punto de mira de Mbappé.

El galo ya logró, el curso pasado en el club merengue, encadenar marcando entre septiembre y octubre ocho encuentros, uno menos que la racha actual, aunque su objetivo son los 12 que logró el '7' luso en dos ocasiones durante su etapa como jugador del conjunto madridista.

El astro de Madeira estableció por primera vez dicha marca entre agosto y noviembre de 2014, periodo en el que acumuló 20 goles hasta quedarse sin marcar frente al Liverpool en Champions. Tres años y medio después, entre febrero y abril de 2018, Ronaldo volvió a encadenar otra docena de partidos seguidos viendo puerta, elevando su producción en esa serie hasta las 22 dianas.

Además, el delantero presume de conservar todavía los récords individuales del club blanco en Liga, tras enlazar 10 jornadas seguidas marcando (19 goles en el inicio de la 2014-15), y Champions, con 11 encuentros consecutivos (17 tantos entre junio de 2017 y abril de 2018).

Así, Mbappé se encuentra a cinco partidos de esa marca de Cristiano Ronaldo y tiene un gran aliado para acercarse y alcanzar la decena de duelos seguidos viendo puerta: el Bernabéu, donde el galo solo se ha quedado sin marcar en un partido como titular desde el pasado mes de abril. Y es que el feudo blanco será sede de un tramo favorable con tres encuentros consecutivos como local para el Real Madrid.

El francés buscará igualar ese récord personal de ocho partidos este sábado frente al RC Celta (21.00 horas) en la jornada 13 de Liga; tres días después los blancos recibirán al PSV en Champions y cerrarán el mes de noviembre con el duelo ante el Deportivo Alavés.

Si mantiene viva la ambición de igualar a Ronaldo pasados esos tres encuentros, Mbappé afrontaría el reto vasco para alcanzar esos 12 partidos, ya que en diciembre el club merengue afronta dos salidas ligueras ante la Real Sociedad y el Athletic Club, mientras que intentaría superar esa cifra de partidos en el imponente Emirates Stadium frente al Arsenal FC, al que nunca antes ha marcado y donde nunca ha ganado el Real Madrid.