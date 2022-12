Mbappé: "Las celebraciones de Argentina no son mi problema"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe tiene claro que, pese es algo que no asumirá "nunca", ya ha pasado página de la derrota en la final del Mundial de Catar y que no va a "malgastar energía" en opinar sobre las celebraciones de la selección argentina porque no son su "problema", mientras que deseó que Leo Messi vuelva pronto para ayudarles.

"No creo que se digiera nunca (la derrota del Mundial), pero como le dije al entrenador y a los compañeros, no hay razón para que mi club pague por un fracaso en la selección, el PSG no es responsable de nuestra derrota", señaló Mbappé tras la victoria del miércoles ante el

Estrasburgo en la Ligue 1.

El internacional ha intentado "volver con la mejor energía posible y siendo lo más positivo" que puede. "El mensaje es sencillo, pase lo que pase con la selección, el PSG es otra cosa y ahora estoy decidido a traer todos los trofeos a la capital", advirtió.

Sobre las celebraciones de Argentina por el título, que le tuvieron en algún caso como 'protagonista', el parisino evitó polemizar. "Las celebraciones no son mi problema, no hay que malgastar energías en cosas tan inútiles, lo importante para mí es dar lo mejor de mí por el club", zanjó.

"Charlé con Leo después del partido y le felicité porque era la búsqueda de su vida, la mía también, pero fallé. Esperaremos que vuelva Leo para volver a ganar partidos y marcar goles", sentenció Mbappé sobre su relación con el argentino.