Mbappé cura las penas al Real Madrid

Un 'hat-trick' del francés lidera el triunfo firme de los de Xabi Alonso ante el Kairat Almaty en Champions para olvidar la herida del derbi

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció cómodamente (0-5) al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26 con un 'hat-trick' del delantero francés Kylian Mbappé, protagonista de un partido plácido para el conjunto merengue, que cura así las penas del reciente derbi madrileño.

Ya son 60 los tantos de Mbappé en su carrera en la Champions y el quinto en esta edición de la máxima competición continental de clubes. El francés fue la figura de una noche en la lejana Almaty que comenzó con un conjunto merengue titubeante ante un Kairat Almaty más animoso y enérgico que dio algún susto inicial.

Sin embargo, gozando de mucha posesión y muchos espacios tras una zaga kazaja muy desordenada, además de un Arda Güler como director de orquesta, la mayor calidad y pegada madridistas se impusieron. Un triplete de Mbappé -de penalti, de vaselina y desde la frontal- encauzó la goleada que rubricaron Eduardo Camavinga y Brahim Díaz. 6/6 puntos para el Real Madrid con un triunfo firme que les permite olvidar las penas de la dura derrota (5-2) en el derbi del Metropolitano.

El equipo local, arropado por más de 20.000 aficionados en las gradas, sorprendió al equipo entrenado por Xabi Alonso con mucha energía y efusividad, tanto que tuvo la primera cuando en el reloj no había pasado ni un solo minuto, pero Thiabut Courtois atrapó el testarazo centrado. El delantero Satpayev se movía con facilidad entre los defensores de un Real Madrid demasiado relajado y sin fluidez en la creación.

Pero ese arranque ferviente del Kairat se fue diluyendo con el paso de los minutos y con posesiones más largas y sosegadas del club blanco, que se protegía con el balón. Vinícius Júnior pudo hacer el 0-1 pasado el minuto 10 tras un espectacular envío con el exterior de Mbappé, pero fue el francés el que adelantó a los suyos desde el punto de penalti, señalado por el colegiado tras derribar claramente el portero local a Franco Mastantuono.

Tercer gol del galo, otro desde los once metros, que desató al Real Madrid, que empezó a disfrutar de mas espacios en unos minutos de desorden por parte de ambos conjuntos. Eso, con Arda Güler de mediapunta, venía bien al conjunto merengue, ya llevando la iniciativa. El turco y Mbappé, con una jugada de crack, caño incluido, al borde del descanso, fueron los mejores de la primera parte y a los que la fortuna les impidió convertir el 0-2.

MBAPPÉ GUIA LA VICTORIA BLANCA

Tras el paso por vestuarios, el partido continuó igual, con el Real Madrid corriendo lanzado por Güler ante un Kairat desordenado en la presión y sin la potencia física del inicio. Y dentro de esa anaruía táctica de los locales, Courtois despejó un balón que se convirtió en asistencia al espacio para Mbappé, quien picóel balón en el mano a mano ante Kalmurza para aumentar la ventaja madridista.

Aunque al equipo local no se le fue el desparpajo con el que arrancó y consiguió estirarse con un disparo lejano del centrocampista Arad que se marchó alto por poco. De hecho, el segundo gol merengue trajó algo de viento a favor del Kairat, incluso probando a Courtois. Pero el Real Madrid seguía empeñado en imponer su calidad y Mbappé no paró de buscar el triplete personal, lamentando un error claro tras una buena jugada trenzada con Vinícius que le dejó solo ante el meta local.

No terminar de sentenciar dio algo de alas a los locales, que incluso vieron la oportunidad de acercarse en el marcador cuando el colegiado señaló penalti de Dani Ceballos, pero el árbitro deshizo su decisión VAR mediante. Suspiro de tranquilidad en el banquillo del Real Madrid, que apenas unos minutos después, rondando el 80', vio a Mbappé convertir su 'hat-trick' y el 0-3 que sentenció el partido con un disparo potente y seco desde la frontal.

Con piernas frescas y tirando el banquillo, el Real Madrid pudo culminar su goleada con el cuarto gol de Eduardo Camavinga, de cabeza y asistido por Rodrygo Goes, y el quinto de Brahim Díaz ya en el descuento, un tanto que cerró el trámite kazajo, exigente por las cinrcunstancias.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KAIRAT ALMATY, 0 - REAL MADRID, 5 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

KAIRAT ALMATY: Kalmurza; Tapalov (Stanojev, min.64), Martynovich, Sorokin, Mata; Mryinskiy, Kassabulat, Arad (Baybek, min.64), Gromyko (Zaria, min.80); Jorginho (Edmilson Santos, min.64) y Satpayev (Ricardinho, min.80).

REAL MADRID: Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Güler (Bellingham, min.80), Tchouaméni (Camavinga, min.80), Ceballos; Mastantuono (Brahim, min.70), Mbappé (Gonzalo García, min.81) y Vinícius (Rodrygo Goes, min.70).

--GOLES:

0-1, min.25: Kylian Mbappé (penalti).

0-2, min.52: Kylian Mbappé.

0-3, min.74: Kylian Mbappé.

0-4, min.83: Eduardo Camavinga.

0-5, min.90+3: Brahim Díaz.

--ÁRBITRO: Mario Guida (ITA). Amonestó a Gromyko (min.48) y Arad (min.55) por parte del Kairat Almaty.

--ESTADIO: Almaty Ortalyk Stadion.