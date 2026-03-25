Mbappé: "Estoy feliz de sentirme bien de nuevo"

Archivo - Kylian Mbappé - Mateusz Birecki/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

El delantero francés, en Estados Unidos con su selección, negó una mala gestión de su lesión por parte del club

"Quiero ser la mejor versión de mí mismo en el Mundial"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se mostró "feliz" por sentirse recuperado de sus rodillas y negó una mala gestión de sus lesiones por parte del club blanco, al que de hecho agradeció su trabajo para poder disfrutar de nuevo, estas semanas con Francia.

"Nunca he sido un hombre ni un jugador que se arrepienta de nada. Estoy feliz de poder sentirme bien de nuevo, de poder sentir mis rodillas y de poder disfrutar. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud", afirmó este miércoles en la concentración con el equipo galo en Estados Unidos, donde se miden el jueves a Brasil.

El ariete fue preguntado por si existía arrepentimiento en la gestión de su lesión y por los rumores sobre que los médicos del equipo madrileño le exploraron la rodilla equivocada. "No, esa información no es correcta. Puede que yo sea responsable de esta situación, porque si no te comunicas, todo el mundo se suma a la ola de rumores. Conozco las consecuencias de comunicar o no comunicar, así que quizás en parte sea culpa mía", apuntó.

Por otro lado, Mbappé, aprovechando su presencia en uno de los países anfitriones, confesó que confía ser su mejor versión en el Mundial del próximo verano. "Ya lo esperamos con ansias, tenemos muchas ganas de estar allí. Es demasiado pronto para decirlo (si son favoritos), pasarán muchas cosas después de este partido. Lo más importante es estar de vuelta con el grupo y la selección", comentó.

"Quiero ser la mejor versión de mí mismo. Ser la estrella no garantiza un trofeo; quiero resarcirme de 2022 y traer el trofeo a casa. Ser la estrella no me preocupa. Con el tiempo, uno aprende a vivir el presente y a comprender las cosas. Si ganamos, será un momento increíble", añadió.

Además, la estrella de la selección gala confesó estar listo para formar en un once titular en el que se le espera. "Estoy listo para jugar. Si dependiera de mí, estaría listo para ser titular y ayudar al equipo. Es importante para nosotros; siempre es un placer jugar contra la mejor selección futbolística. Llevan cinco estrellas en su camiseta, lo que lo dice todo", afirmó.

Mbappé apuntó que no hablan del sustituto de Didier Deschamps, con los rumores cada vez más concretos sobre Zinédine Zidane. "El debate volverá a surgir, y después del Mundial, tendremos un nuevo entrenador", apuntó el delantero, expectante para ajustar con sus compañeros de ataque en la selección sobre el césped después de cinco meses de su último partido.