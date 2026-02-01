Mbappé evita en el descuento un frenazo del Real Madrid

Kylian Mbappé celebra un gol de Vinícius Júnior con el Real Madrid CF ante el Rayo Vallecano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este domingo por 2-1 al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé en el descuento del derbi madrileño, después de que Jorge de Frutos igualara en la segunda parte el tanto inicial de Vinícius Júnior, en un partido en el que hubo pitos del Santiago Bernabéu a su plantilla, que sigue a un punto del líder.

El conjunto de Álvaro Arbeloa curó 'in extremis' su pena europea, tras la debacle en Da Luz -cayendo por 4-2 ante el Benfica y perdiendo el 'Top 8' de la Champions-, derribando el muro del Rayo Vallecano con un penalti convertido por el '10' francés a menos de dos minutos del final, acabando con el extraordinario ejercicio de resistencia rayista.

El Bernabéu recibió a los suyos con pitos, pero 'Vini', más entregado con los aficionados, los convirtió rápido en aplausos con un golazo al poco de comenzar. Los blancos, que lamentaron la lesión de Jude Bellingham, fueron serios en defensa, pero una salida blanda en la segunda parte permitió al Rayo empatar, antes de quedarse con unos menos por la expulsión de Pathé Ciss. Courtois volvió a jugar un papel clave sosteniendo a los suyos cuando todavía reinaba el empate.

Tras una sonora pitada abroncando a jugadores y entrenador del Real Madrid tras el fiasco en la Champions, el conjunto de Iñigo Pérez, ante un equipo local apostado en un claro bloque medio-bajo, pudo adelantarse rápido, pero el disparo de Ilias Akhomach dentro del área se marchó desviado, en el primer aviso de los visitantes. Para colmo local, Bellingham tuvo que marcharse antes del 10' con un problema muscular, sustituido por Brahim Díaz.

Y fue en otra jugada con espacio de Vinícius cuando los blancos se adelantaron. El brasileño dribló de fuera a dentro y la colocó en la escuadra más lejana, imposible para Augusto Batalla. El '7', que en la celebración agitó los brazos mirando a la grada y se besó el escudo, muy expresivo, pudo hacer el segundo solo unos minutos después, tras un rechace del meta uruguayo, pero su remate de primeras se fue algo desviado.

Al Bernabéu también aplaudió a su capitán Fede Valverde un gran repliegue desde campo propio para cortar un dos para uno claro para el Rayo, que seguía sin asomarse a la portería de Courtois. Antes del descanso, hubo algo más de caos, pero ni los locales ni los visitantes supieron concretar un par de ocasiones para cada lado que, finalmente, acabaron en nada. De hecho, esta primera mitad no bastó al madridismo, que pitó a los suyos camino del vestuario.

El Real Madrid salió con la caraja a la segunda parte, y eso lo aprovechó un Rayo Vallecano que siempre aprovecha lo mínimo para hacer peligro. Y así fue, con un envío profundo de Gerard Gumbau que tocó Álvaro García y empaló De Frutos a la red para volver a instalar el empate y la bronca en el Bernabéu.

A partir de aquí, Batalla y los suyos comenzaron a jugar su partido contra el reloj, al que intentaban arañar segundos para acercarse al objetivo de puntuar en este feudo. El Iñigo Pérez que se desesperaba en la primera parte era otro en la segunda mitad, aplaudiendo constantemente el fútbol de los suyos. Y es que los blancos se topaban una y otra vez con una defensa rayista bien plantada.

Con el equipo merengue muy volcado buscando el 2-1, el espacio a la espalda era un arma para los visitantes, y así es como Akhomach se plantó solo delante de un imponente Courtois que volvía a vestirse de héroe y mantenía el empate en el marcador. Mbappé tuvo la réplica, incluso sin un Batalla al que dejó atrás, pero su disparo, algo forzado, se estrelló en el larguero.

Arbeloa movió ficha y metió más piernas en ataque, pero el juego madridista no fluía, de hecho no remataron a puerta en 35 minutos de la segunda parte, mientras el Rayo parecía más cómodo y con viento a favor. Hasta que en el 80', Pathé Ciss realizó una fea entrada a Dani Ceballos que le causó la tarjeta roja.

Con uno más, los blancos apretaron más, también apoyados por una grada con la que hubo algo de paz en los minutos finales. Eduardo Camavinga remató al palo dentro del asedio merengue, con todo el Rayo detrás del balón y defendiendo en dos líneas muy juntas y que por momentos se convertían en solo una.

Pero ya en el descuento, un penalti sobre Brahim muy protestado por los jugadores del Rayo permitió a Mbappé sumar otro gol, y ya van 22, para dar los tres puntos a los suyos y seguir a uno del Barça en la pelea por el título doméstico.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - RAYO VALLECANO, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio (Ceballos, min.46), Huijsen (Alaba, min.77), Camavinga; Tchouaméni, Güler (Rodrygo, min.77), Bellingham (Brahim Díaz, min.10); Mastantuono (Gonzalo García, min.60), Mbappé y Vinícius.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau (Óscar Valentín, min.56); Akhomach (Carlos Martín, min.83), Isi Palazón (Luiz Felipe, min.83), Álvaro García (Pacha Espino, min.77); y De Frutos (Pedro Díaz, min.56).

--GOLES.

1-0, minuto 16: Vínicius Júnior.

1-1, minuto 49: Jorge de Frutos.

2-1, minuto 90+10: Kylian Mbappé, de penalti.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó a Ceballos (min.69) y Vinícius (min.83), por el Real Madrid; y a Gumbau (min.53), Chavarría (min.53), Palazón (min.65), Valentín (min.72), Batalla (min.83) y Akhomach (min.83), Pacha (min.90+9) y expulsó con tarjeta roja directa a Ciss (min.80) y por doble amarilla a Chavarría (min.90+13), en el Rayo Vallecano.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.