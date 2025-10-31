Mbappé recibe la Bota de Oro: "Espero ganarla este año, he empezado bien"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador de las Ligas europeas el curso pasado y deseó ganarla de nuevo esta temporada, que ha "empezado bien", aunque es consciente que "el equipo es lo más importante", porque sin sus compañeros "es imposible".

"Es un placer recibir la Bota de Oro, gracias al 'presi', a la gente de Marca, de ESM (European Sports Media), por este premio. Es un momento importante, es la primera vez y significa mucho para mí como delantero", expresó el francés en un acto celebrado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, arropado también por el resto de la plantilla y el cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso.

Además, se acordó de la plantilla madridista. "Gracias por ayudarme siempre, gracias a ellos ha salido la mejor versión de Kylian. Tenemos un grupo increíble y vamos a ganar mucho, los premios colectivos son los más importantes", defendió el autor de 31 dianas en Liga la pasada campaña que le acreditan como el máximo goleador de las Ligas del continente.

El ariete recordó que "jugar en el Real Madrid" era su "sueño" y espera vestir la camiseta "muchos años más y ganar mucho". "Es un gran día, vamos a seguir como equipo, el equipo es lo más importante, sin ellos es imposible ganar este tipo de premios. Sin el 'staff', el club, la afición, no puedes ganar este tipo de premios, y yo lo sé. Es un placer, espero ganar más Botas de Oro. Este año he empezado bien", concluyó su discurso.

Antes, el presidente del club, Florentino Pérez, confesó sentirse "muy feliz" porque "un premio tan prestigioso" lo reciba "uno de los mejores jugadores del mundo". "Es el fruto de tu trabajo, compromiso y pasión por el fútbol. Como presidente, estoy muy orgulloso de contar con un jugador como tú, y todos los madridistas sienten este mismo orgullo. Es un merecido reconocimiento, representas los valores de este club a la perfección", se dirigió a Mbappé.

"Es algo muy difícil de conseguir. En el Real Madrid ha habido otras tres Botas de Oro, las de Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Ahora, construyes tu propia historia con la camiseta blanca. Nuestra afición te adora y te acompañará. Ya has comprobado la exigencia de este escudo, que nos da la fuerza necesaria para afrontar nuevos éxitos. Esta Bota de Oro es un impulso más para seguir ganando y engrandeciendo la historia del Real Madrid", finalizó.

Mbappé recibe la Bota de Oro 2024-25 gracias a sus 31 dianas convertidas la pasada campaña del campeonato doméstico, en su segundo curso defendiendo la camiseta del Real Madrid y superando al sueco Viktor Gyokeres, del Sporting de Portugal, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool.

Es la primera vez que el delantero recibe este galardón que premia desde 1968 al máximo goleador de las Ligas europeas, después de quedar segundo en la temporada 2018-19, con 33 goles, por detrás del argentino Lionel Messi, y en la campaña 2021-22, cuando celebró 28 tantos, por los 35 que hizo el polaco Robert Lewandowski.