Mbappé: "Tengo problemas, pero Luis Enrique no es uno de ellos"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha asegurado que tiene "problemas" pero que su entrenador, el español Luis Enrique Martínez, "no es uno de ellos", y ha indicado que sus dos goles este martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante la Real Sociedad (1-2) no son "un mensaje" para nadie.

"No hay ningún problema con él, aunque la gente piense que hay un problema. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos", señaló a los micrófonos de Canal+ Francia tras finalizar el partido de este martes en el Reale Arena.

Además, aseguró que no trata de mandar ningún mensaje con su doblete en el estadio donostiarra. "Con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular, solo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones. Siempre intento rendir, a veces lo hago y a veces no, pero nunca seré un jugador que se esconda", finalizó.