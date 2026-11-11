Mbappé tiene "una leve molestia" y descansará contra Italia

Archivo - Kylian Mbappé - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, confirmó que no podrá contar con Kylian Mbappé este jueves contra Italia en Milán, encuentro de la Liga de Naciones, aunque descartó que el jugador del Real Madrid abandone la concentración por "una leve molestia".

"Se perderá el partido contra Italia", dijo el técnico galo en la rueda de prensa previa al partido, quien no correrá riesgos con su delantero estrella, aunque esté en juego el primer puesto del Grupo A. Sin embargo, Zidane confió en tener a Mbappé para el partido del domingo contra Turquía en Burdeos.

"Es una leve molestia (isquiotibial), un problema menor, debería estar bien para el domingo", dijo. Después del partido del sábado contra el Valencia, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confió en que las selecciones cuiden a sus futbolistas en este parón internacional, muchos de ellos en "fatiga extrema".