'Més que una Moció' y la denuncia del Barça por posibles firmas irregulares: "Roza el ridículo"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la plataforma 'Més que una Moció', que engloba los grupos de opinión y precandidaturas que han promovido la moción de censura a la Junta Directiva del FC Barcelona, aseguran que la denuncia del club a la Guardia Civil sobre posibles firmas irregulares les pilla por "sorpresa" y que "roza el ridículo".

"No conocemos los detalles de la denuncia. Nos coge absolutamente por sorpresa, pero roza el ridículo. Venimos de noticias sobre menores de edad firmando, 5.000 firmas compradas... Es el ultimo recurso que les queda, y parece que intentan alargar la agonía", lamentó el portavoz de 'Manifest Blaugrana', Marc Duch, en rueda de prensa.

Desde 'Més que una Moció' aseguran que la denuncia les pilla por sorpresa y que, si el problema recae en menos de 300 firmas que la Mesa del Voto de Censura aún no ha podido validar, estarían dispuestos a que las dieran por nulas, dado que les "sobran" apoyos para tirar adelante la moción.

"Lo de la denuncia nos ha cogido por sorpresa, no sabemos de qué va la cosa. Parece que el FC Barcelona ha detectado firmas que generan dudas, que podrían estar relacionadas con otro tema que el club tiene abierto. No sabemos de qué va, hemos hecho un trabajo manual, casi rupestre. Si el problema son 300 firmas, es que nos sobran", recalcó.

No obstante, Duch cree que es una maniobra más de la actual Junta para demorar la votación de la moción. "A mí me duele que su manera de defenderse sea atacar, decir que se han comprado votos o falsificado. Me duele, pero es una más. Esto es una agonía, quizá no tienen ganas de marcharse y nos preguntamos el por qué", apuntó.

"Cuando te censuran casi 20.000 socios, la postura normal sería plantearse posibles dimisiones o tomar medidas para acelerar el proceso para saber la opinión del socio. Al final te preguntas por qué alargan esto, qué es lo que no quieres que venga un tercero y vea", recalcó al respecto.

El FC Barcelona habría puesto en manos de la Guardia Civil la investigación de unas supuestas firmas falsas encontradas en el proceso de validación de apoyos en la moción de censura contra la actual Junta Directiva del club, presidida por Josep Maria Bartomeu.

Según informan varios medios, los dos directivos del club que forman parte de la Mesa del Voto de Censura --Marta Plana y Jordi Argemí-- habrían encontrado firmas, en unas cinco papeletas, que correspondían a carnés de socio que habían sido denunciados por el club cuando se denunció el caso de 2.800 abonos falsos para el Camp Nou.