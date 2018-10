Messi: "Que Cristiano no esté hace menos bueno al Real Madrid"

Publicado 03/09/2018 19:58:49 CET

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador y capitán del FC Barcelona Leo Messi ha comentado que con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus el equipo de Turín es "claro favorito" a ganar la Liga de Campeones y, en cambio, considera que este movimiento hace "menos bueno" al Real Madrid.

"Si bien el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene entrenador y plantilla de sobra, que Cristiano no esté en la plantilla le hace menos bueno y hace de la Juventus un claro favorito a la 'Champions'", señaló en una entrevista al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

Messi, sincero, aseguró que le "sorprendió" que Cristiano Ronaldo, su máximo rival en la lucha por Balones o Botas de Oro, se marchara a Italia. "No me lo imaginaba fuera del Madrid y tampoco imaginaba que pudiera ir a la Juventus. Había tantos equipos que se decían, que la Juventus era el que menos se escuchaba y terminó yendo allí", comentó.

Preguntado por si él se iría, lo negó y subrayó tener "todo" en Barcelona. "Desde los trece años que estoy aquí, hice mi vida aquí, estoy en el mejor equipo del mundo, una de las mejores ciudades, tengo a mis hijos nacidos aquí en Catalunya y no tengo necesidad de irme a ningún otro lado", se sinceró.

"No he pensado en qué haré cuando me retire, no lo sé. Pienso en donde estamos, en los años en que puedo llegar a jugar, en qué pasará después... Ya encontraré algo que me llene, aunque me llevo más o menos tiempo", vaticinó sobre qué pasará con su vida una vez decida colgar las botas.

Y, sobre qué pasaría con el Barça cuando él no este, Messi indicó que el club debería confiar de nuevo en la base, como hicieron con él. "Volver a confiar en la cantera, en seguir sacando jugadores, y siempre van a venir jugadores importantes", reconoció.

"Tras el contrato hablaremos con el club de si tengo que seguir o no. Ahora pienso en cumplir mi contrato y después ya veremos. En principio la idea es quedarme a vivir en Barcelona, los niños ya son más grandes y pensamos más en ellos que en otra cosa, el cambio para ellos puede ser difícil y aquí estamos fenomenal", reiteró al respecto.