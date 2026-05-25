Messi se retira del partido del Inter Miami con molestias musculares

Archivo - Leo Messi durante un partido con el Inter Miami - Camden Hall/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Leo Messi hizo saltar las alarmas este domingo después de tener que retirarse en el tramo final del partido de su equipo, el Inter Miami, ante el Philadelphia Union, por unas molestias musculares, un percance con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a pocos días de comenzar.

Tras haber dado dos asistencias en el espectacular 6-4 con el que concluyó el encuentro, el de Rosario se tocó la pierna tras lanzar una falta y fue inmediatamente sustituido por Matteo Silvetti, dirigiéndose además directamente a los vestuarios.

"No tenemos información sobre una lesión. Estaba cansado y el campo estaba pesado, ante la duda uno lo que siempre hace es tratar de que no arriesgue. Tampoco hablé con él", explicó el entrenador del Inter, Ángel Guillermo Hoyos, en un mensaje más tranquilizador.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, todavía no ha facilitado su lista definitiva de 26 futbolistas para la defensa del título, pero todo hace indicar que Messi, que no ha acabado de dejar claro si estaría dispuesto a jugar su sexta Copa del Mundo a punto de cumplir 39 años. La Albiceleste debuta en el torneo el 16 de junio ante Argelia.