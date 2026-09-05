Mestalla mide su paciencia y el plan ofensivo del Barça

Raphinha, en un partido con el FC Barcelona. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visitará este domingo (16:15 horas) al Valencia CF en un partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, con los blaugranas tratando de aprovechar la derrota del Real Madrid en el campo del Real Betis Balompié, pero sabiendo que delante estarán unos 'ches' cuya afición sigue alicaída por su discreto mercado de fichajes.

En el Estadio de Mestalla, los visitantes buscarán prolongar su pleno de triunfos ligueros en un inicio de curso donde no están acusando falta de goles pese a los adioses de Robert Lewandowski y de Ferran Torres en este verano. No en vano, Raphinha Dias lidera la cuenta anotadora de un equipo donde Fermín López y Lamine Yamal también 'mojan' bastante.

Eso sí, Lamine se entrenó este sábado en solitario tras recibir un golpe y su titularidad no está garantizada. Sí que no estarán seguro en el once inicial de Hansi Flick los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji, mientras que hasta pocas horas previas al encuentro no se sabrá qué ocurre con los renqueantes Dani Olmo y Rodri Hernández.

Es abriría la puerta a un nuevo estatus de titularen el centro del campo para Marc Bernal al lado, presumiblemente, de Pedri González. Y delante de ambos, Flick podría situar una línea de tres mediapuntas; con Karim Adeyemi y Anthony Gordon en las bandas, Fermín López engancharía en ese caso con un Raphinha ahora pichichi del Barça con cinco goles.

Nueve puntos de nueve posibles ha cosechado el conjunto blaugrana y ya pelea por la cima de la tabla, mientras que enfrente se cruzará con un adversario en dinámica opuesta. Un empate y dos derrotas es el bagaje del Valencia, transitando nuevamente la zona baja de Primera División.

La salvación debería ser claramente el objetivo para el entrenador Carlos Corberán y sus pupilos, que en cada compromiso en casa afrontan su particular juicio popular. Ningún fichaje de relumbrón llegó a última hora del mercado para apaciguar las aguas 'ches' y, para colmo, hay una retahíla de jugadores lesionados o con molestias en la enfermería.

Luis Rioja, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Justin de Haas, José Copete, Dimitri Foulquier, Diego López y Sergi Canós no estarán a disposición de un Corberán que cada semana hace malabares para sus convocatorias. De hecho, los recién llegados Pablo Maffeo y Arnau Martínez parecen fijos en su once titular porque apenas hay otras alternativas en defensa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Gayà; Dieng, Ugrinic, Javi Guerra; Sato y Duro.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Adeyemi, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 16.15/M+ LaLiga.