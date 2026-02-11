Archivo - El jugador del FC Barcelona Alejandro Balde disputa un balón con el del Atlético de Madrid Giuliano Simeone durante un encuentro de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Gerard Franco - Archivo

El Metropolitano dicta el primer veredicto entre Atlético y Barcelona

El cuadro azulgrana amenaza el dubitativo momento rojiblanco a dos pasos de otra final de Copa

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y FC Barcelona abren en el Riyadh Air Metropolitano la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre (21.00 horas) en un cruce que vuelve a enfrentar a dos de los grandes aspirantes a levantar el título en La Cartuja el próximo mes de abril, en un duelo al que los rojiblancos llegan con más dudas que certezas y los blaugranas, más entonados y en busca de mantener su idilio copero.

La fortuna del sorteo quiso que Atlético de Madrid y Barcelona se cruzaran en el camino de nuevo en unas 'semis' coperas, reeditando el emparejamiento del curso pasado. En aquel entonces, el equipo de Hansi Flick logró certificar su pase a la gran final de Sevilla en el encuentro de vuelta por la mínima (0-1), tras un primer envite caótico en Barcelona (4-4), mostrando cómo los pequeños detalles pueden decidir estos cruces. Por ello, los rojiblancos aspiran a vengarse camino de una nueva final de Copa 13 temporadas después.

Sin embargo, el Atlético de Madrid afronta este duelo en el momento más irregular y lleno de dudas del curso, pero sin margen de error si no quieren los colchoneros dejar reducida a la máxima expresión las opciones de tocar metal a final de temporada. Tras los dos últimos pinchazos en LaLiga EA Sports --empate ante el Levante (0-0) y derrota frente al Real Betis (0-1)-- y con la incógnita de la Liga de Campeones, la Copa del Rey se erige como la esperanza más palpable para que Diego Pablo Simeone vuelva a apuntalar su proyecto en la entidad madrileña que no incluye un trofeo en sus vitrinas desde la 2020-2021.

Pero a Madrid llega el 'rey de Copas', con 32 entorchados, defensor del título y en busca de la úndecima final en las últimas 16 ediciones, respaldado por una mayor continuidad de resultados y en plena racha de victorias, que tienen al Barcelona en lo más alto de la clasificación liguera y en los octavos de final de la Champions.

Una situación privilegiada que quieren mantener en su visita al Metropolitano donde hasta este domingo eran el último equipo que había asaltado el feudo rojiblanco en Liga --a mediados de marzo del año pasado (2-4)--, una superioridad que reafirmaron unas semanas más tarde en la vuelta de 'semis' coperas gracias al gol de Ferran Torres (0-1).

Y es que el equipo de Hansi Flick parece tenerle cogida la medida a Diego Pablo Simeone, que tan solo ha sido capaz de ganarle en una ocasión de los cinco enfrentamientos disputados. Así, el Barcelona ha sabido castigar al Atlético en momentos clave, incluso remontando marcadores adversos, aunque los colchoneros han demostrado que saben incomodar al conjunto azulgrana cuando el partido se mueve en registros cerrados y de máxima intensidad, como en el encuentro liguero de diciembre.

En este único precedente de la temporada entre ambos conjuntos, los rojiblancos se adelantaron en el marcador con el gol de Álex Baena fruto del empuje y garra con la que iniciaron el encuentro, pero que fue secundado con los tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres para confirmar el dominio culé.

Para el partido, el técnico argentino no podrá contar con uno de sus jugadores más destacados en lo que va de campaña como es Pablo Barrios, a la que se une la baja de Johnny Cardoso; por lo que la medular rojiblanca es el quebradero de cabeza para Simeone. Oposita a ocupar ese puesto el recién fichado Rodrigo Mendoza acompañando al capitán, Koke Resurrección. La novedad podría estar en la parte ofensiva donde Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez podrían ser de la partida en un claro mensaje de los rojiblancos por salir con hambre.

Por su parte, Raphinha y Marcus Rashford no viajan a Madrid al estar lesionados por lo que Flick tendrá que lidiar con esas bajas que se unen a las de Pedri González y Gavi. Con ello, Dani Olmo vuelve a ganar protagonismo el ataque con Lamine Yamal y Ferran Torres como grandes amenazas para la defensa colchonera.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Pubill, Hancko; Ruggeri; Mendoza, Koke, Griezmann; G. Simeone, Sorloth y Lookman.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Olmo; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/La 1 y Movistar Plus+.