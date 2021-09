Míchel: "Hemos estado a un nivel excelente hasta la expulsión de Aleñá"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Miguel González, 'Míchel', aseguró que el fútbol "está siendo muy duro" con su equipo en este comienzo de LaLiga Santander donde aún no han logrado puntuar tras perder este martes ante el Atlético de Madrid por un gol en el minuto 90 y dejó claro que estuvieron "a un nivel excelente" hasta que llegó la expulsión de Carles Aleñá.

"Creo que hemos hecho un muy buen partido ante un equipo con muchas alternativas. Hemos controlado la situación y hemos concedido alguna ocasión, pero más por imprecisiones en el medio, no porque estuviésemos mal. Hemos estado a un nivel excelente hasta la expulsión, luego nos hemos despistado y equivocado, y si ese balón le cae a Suárez ya sabemos lo que hay", lamentó Míchel en la rueda de prensa tras el partido.

El técnico 'azulón' no cree que Cuadra Fernández les perjudicase con la roja a Aleñá. "Sería decir que lo ha hecho premeditadamente y no creo en eso", advirtió antes de dar su opinión de "una jugada aparatosa viéndola en la tele".

"Pero alguien que ha jugado al fútbol sabe que el jugador no tiene intención ni hacer daño. No ha sido un error del árbitro, hubiese sido del VAR, pero en el banquillo ni siquiera me había fijado que le había pisado, creo que fue absolutamente sin intención", consideró.

Volviendo al partido, el preparador madrileño cree que esta nueva derrota "es una consecuencia" de todo lo que les está "pasando" en este inicio de temporada. "No hemos hecho nada para merecer esto, pero las derrotas se van acumulando y eso va haciendo mella, normal", admitió.

"Creo que el fútbol está siendo muy duro con mis jugadores, que están poniendo mucho esfuerzo para no obtener nada y lo de hoy es un ejemplo clarísimo. Nuestra voluntad es la de seguir animándoles porque jugando a este nivel contra equipos como el de hoy hemos visto que podemos dar la talla y podemos sumar puntos. No hay que desfallecer porque el equipo ha mostrado caras buenas para obtener más puntos", prosiguió Míchel.

El entrenador del conjunto getafense reconoció que los jugadores están con el ánimo "más bajo" que él, pero que ya está "pensando en el Betis" y en "intentar que cambie la película". "Me duele perder así y no me acostumbro, primero me reprocho y busco soluciones en el planteamiento, pero creo que ha sido bueno y que hemos tenido al Atlético muy lejos de nuestra portería y con sensación de no sufrir. Y si no llega la expulsión, aunque nunca se puede saber, no sé si nos habríamos llevado un premio", afirmó.