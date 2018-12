Míchel: "No es una oportunidad perdida"

Publicado 15/12/2018 21:19:32 CET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Míchel Sánchez, ha negado que fuese "una oportunidad perdida" para sus pupilos la derrota por la mínima de este sábado contra el Real Madrid (1-0) en su visita al estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Santander.

"No es una oportunidad perdida, hemos venido a hacer nuestro trabajo. El rendimiento en algunas fases del partido ha sido bueno", analizó Míchel en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Como siempre, la dificutad está en las áreas. La primera parte, el domino ha sido del Madrid. Nosotros no hemos llegado bien a las ayudas por fuera, nos costaba robar y el no salir con el balón ha provocado que estuviéramos demasiado atrás", agregó.

Además, el técnico rayista dijo que cambiar el sistema sobre la marcha le había beneficiado. "En la segunda parte, con el cambio de sistema a 5-4-1, hemos mejorado; hemos estado más cómodos defensivamente. Pero en las tres o cuatro ocasiones que tuvimos, nos ha faltado un pelín de acierto", se lamentó.

"Si no marcas aquí, el Madrid siempre tiene opciones. Estoy contento con el equipo, pero hay mucho margen de mejora", subrayó. "El equipo ha corrido mucho sin balón. En la primera parte, nos ha costado mucho y ellos finalizaban muchas jugadas y nosotros teníamos que empezar siempre desde cero. En la segunda parte, el desgaste existía; pero, aun así, el equipo ha ido hacia delante", reiteró.

"No le ha faltado al equipo ilusión, ganas o convencimeinto; ha faltado algo de fútbol para superar al rival en algunos momentos", aseveró antes de mirar próximas citas ligueras y sin fijar una cifra de puntos para la salvación. "Pienso en el Levante, nada más, no sé los números que hay que hacer para conseguir un objetivo. Nadie te dice dónde está el límite y, como nadie te lo dice, nosotros tenemos que seguir paso a paso", concluyó.