Míchel no se plantea estar "en la lista de espera del Real Madrid"

Publicado 22/05/2019 11:00:47 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador y exjugador del Real Madrid José Miguel González, 'Míchel', dejó claro que no está obsesionado con entrenar al conjunto madridista ni que se plantea estar en su "lista de espera", y apuntó que en su nueva etapa profesional en el fútbol mexicano con Pumas mirará mucho a la cantera.

"Yo no me planteo estar en la lista de espera del Real Madrid. Mi lista de espera es el equipo que me llama, equipo que me quiere, y no pienso más allá del futuro. Me dicen que si vengo a Pumas como una lanzadera para ir a otro equipo, y no, vengo porque quiero que me salgan las cosas bien aquí", señaló Míchel en una entrevista a la cadena 'ESPN' tras ser presentado como nuevo entrenador del Pumas.

El preparador madrileño apostará por la cantera, avalado por su experiencia como futbolista. "Estuve 14 años en el primer equipo del Real Madrid y desde los 12 a los 21 años era producto de cantera y fuerzas básicas del Real Madrid. Creo que los equipos que triunfan tienen una base local y de casa", admitió.

"Nosotros éramos 14 jugadores de la cantera y se puede comparar con Pumas. Creo que lo que debemos de hacer es una plantilla competitiva para decirle a los chicos que aquí tendrán oportunidad y cómo en nuestra época aprendimos así", añadió el exjugador del Real Madrid.