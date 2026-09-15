Michele Kang: "Lo peor que puede hacer el fútbol femenino es copiar al masculino"

La empresaria surcoreana-estadounidense Michele Kang. - Michael Baucher / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresaria y propietaria del holding Kynisca Sports International, Michele Kang, aseguró este lunes que "lo peor" que puede hacer el fútbol femenino es "copiar el manual del fútbol masculino", incidiendo en que se tratan de "dos productos totalmente diferentes" que requieren metodologías, investigaciones médicas y modelos de negocio propios para alcanzar su potencial.

"Aunque fundamentalmente se juega al mismo deporte, los equipos masculinos y femeninos son dos productos totalmente distintos. Tienen una base de aficionados diferente, con un perfil mucho más enfocado en las familias en el caso de las mujeres, y necesidades físicas completamente distintas. Lo peor que podemos hacer es coger el manual de entrenamiento de los hombres, reducir la intensidad porque ellas pesan menos y pensar que va a funcionar. El cuerpo y las hormonas marcan una enorme diferencia", afirmó Kang durante una nueva edición de World Football Summit.

Además, la máxima accionista del Washington Spirit, del Olympique de Lyon y del London City Lionesses lamentó la brecha de género existente en la ciencia aplicada al deporte, asegurando que "el 94% de la investigación científica y médica sobre deportistas está dedicada a los hombres". "No se sabe lo suficiente sobre cómo afecta la menstruación, el sueño o la nutrición a las jugadoras. Necesitamos entender todas estas cosas", añadió.

Kang también explicó cómo entiende la estructura multiclub a través de Kynisca, aclarando que el objetivo no es uniformar la cultura de las entidades, sino centralizar la inversión en ciencia y análisis. "Los clubes son productos profundamente locales, arraigados en sus comunidades, y no puedes llegar y cambiar su cultura", defendió.

"La razón para crear un grupo multiclub es la eficiencia en la investigación: en lugar de que cada club gaste lo mismo por separado en estudios médicos o redes de 'scouting', lo hacemos una sola vez de forma centralizada", agregó.

Finalmente, la empresaria surcoreana-estadounidense comentó cómo fueron sus inicios en el fútbol femenino con el Washington Spirit. "Cuando entré en esto no sabía nada de deporte, ¡ni siquiera sabía quién era Messi!", reveló entre risas.

"Mi formación en economía me decía al principio que el negocio del fútbol femenino podía ser arriesgado, pero me equivoqué igual que quienes no invirtieron en las tecnológicas en los 90", enfatizó. "Hoy el fútbol femenino ya no es un riesgo. Si miras las asistencias a los estadios y las audiencias en televisión, el tren ya ha salido de la estación y no hay vuelta atrás", concluyó.