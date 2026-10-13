Miguel Sierra será operado por una luxación acromioclavicular del hombro derecho

El extremo derecho del Sevilla FC Miguel Sierra disputando el partido frente al FC Barcelona, correspondiente a LaLiga EA Sports. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Sevilla FC Miguel Sierra sufrió una luxación de la acromioclavicular de su hombro derecho en el encuentro frente al Levante UD en la jornada 8 de LaLiga EA Sports de la que será operado en los próximos días.

Sierra, que no pudo concluir el partido contra el Levante por una luxación de la acromioclavicular de su hombro derecho, se someterá a una operación en los próximos días, según ha informado este martes el Sevilla FC. El joven futbolista podría estar entre dos y seis meses de baja dependiendo de la gravedad.