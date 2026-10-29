El Mijas Las Lagunas-Real Jaén de Copa del Rey, aplazado por el cierre del Estadio Francisco Muñoz Pérez

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre Mijas Las Lagunas y el Real Jaén, de la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre 2026-27 y previsto para este jueves, a las 20.00 horas, queda aplazado por el cierre del Estadio Francisco Muñoz Pérez, según comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que avanzó también que "la nueva fecha de la eliminatoria se comunicará en los próximos días".

"El encuentro Mijas Las Lagunas-Real Jaén queda aplazado debido al cierre, durante el día de hoy, de la instalación deportiva en la que estaba prevista su celebración -Estadio Francisco Muñoz Pérez-. La nueva fecha de la eliminatoria se comunicará en los próximos días", señaló la Federación en sus redes sociales.

Además, la RFEF informó de que el CD Alcoyano-RCD Mallorca, también de primera eliminatoria de la Copa del Rey, "se disputará finalmente el próximo jueves 5 de noviembre a las 20.00 horas", y no a las 21.00, como estaba programado.

La RFEF comunicó este miércoles los nuevos horarios de los partidos de Copa del Rey suspendidos "como muestra de respeto y solidaridad" con las víctima del accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda.