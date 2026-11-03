Milagros Tolón lamenta el dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Compartimos su dolor"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento este martes del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, quien no pudo recuperarse de las secuelas que le produjo un golpe con el portero del Andorra Jesús Owono en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

"Mi más sentido pésame a familia y allegados y un fuerte abrazo al club, jugadores, equipo técnico, directiva y afición en estos duros momentos. Compartimos su dolor. Descanse en paz", comentó la ministra de Deportes en su cuenta oficial de 'X'.

En este sentido, el Consejo Superior de Deportes (CSD) lamentó igualmente la pérdida del jugador del CD Tenerife, fallecido en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria al que fue trasladado tras la conmoción que sufrió en el partido jugado en el Heliodoro Rodríguez López.

"Trasladamos nuestras condolencias y nuestro sentido pésame a su familia, sus amigos, su club y sus compañeros de equipo, a quienes acompañamos en estos difíciles momentos", señaló el CSD en la red social 'X'.