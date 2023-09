Mireia Belmonte: "El beso de Rubiales no se puede justificar"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora Mireia Belmonte aseguró este jueves que el beso de Luis Rubiales, actualmente suspendido por la FIFA como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la futbolista Jenni Hermoso "no se puede justificar" y lamentó que vaya a "empañar" el Mundial conquistado por la selección española, al que pidió darle "valor".

"Me da mucha pena que una polémica como la del tema Rubiales tenga que empañar el logro de la selección española femenina de fútbol. Lo que pasó no se puede justificar", aseveró la campeona olímpica en Río 2016 a preguntas de los medios en la presentación del 'Open Promesas Mireia Belmonte by Hyundai' en el CSD.

Además, la deportista espera que, tras el beso de Rubiales a Hermoso durante la entrega de medallas que les acreditaba como campeonas del mundo, se dé "valor" a lo que han conseguido, "porque no es fácil conseguir un Mundial". "Y más en el fútbol, donde tienen más protagonismo los hombres, y deberíamos darle más a las mujeres", zanjó.