Modric: "Otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles"

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, advierte que los premios como el 'Balón de Oro' que consiguió este pasado lunes "saben mejor" por haberlo ganado sin que "nadie te haya regalado nada", y tiene claro que con este reconocimiento "otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles".

"El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora. Todos los reconocimientos, como el 'The Best' o el 'Balón de Oro' saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo he conseguido a base de trabajar", expresa Modric en un adelanto de la entrevista al número de enero de la revista 'GQ' que saldrá a la venta el próximo 20 de diciembre.

El futbolista de Zadar, de 33 años y elegido 'Hombre GQ del Año al Mejor Deportista', se siente "feliz de que la gente haya reconocido por fin" todos sus éxitos y títulos de su "carrera deportiva".

"Es verdad que he tenido que ganar muchas cosas para que sucediera como ganar tres 'Champions' seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que era algo casi inimaginable. Sólo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles", sentencia el centrocampista madridista.