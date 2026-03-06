Moeve celebra "caminar junto a Liga F para impulsar el cambio social a través del deporte"

Archivo - Alexia Putellas ante Fiamma Benítez en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de la Liga F Moeve 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Moeve, 'title sponsor' de la Liga F, reconoce su satisfacción por esta colaboración con el campeonato que le ayuda a "impulsar el cambio social a través del deporte", un pensamiento que desde la patronal celebran por considerar que la energética "entiende el deporte como una herramienta de transformación social".

En el marco de la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo, 'Moeve' celebró un encuentro junto a Liga F, dirigido a empleados de la energética para compartir aprendizajes sobre liderazgo, el valor del trabajo en equipo y la importancia de tener referentes femeninos.

Un encuentro de alto nivel en el que participaron, junto a Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, por parte de Moeve, Bettina Karsch, vicepresidenta ejecutiva de Personas, Organización y Cultura de Moeve; Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia y Sostenibilidad de Moeve; y Alice Acuña, vicepresidenta ejecutiva de Trading y Commercial Integration.

"El fútbol femenino lleva toda la década profesionalizándose mientras las encuestas reflejan que cada vez más niñas quieren ser futbolistas de mayor. Esto no es casualidad, está correlacionado, el fútbol tiene un gran impacto social", apuntó Karsch en declaraciones facilitadas por Moeve.

Para la directiva, si cada vez tienen "más mujeres referentes", estarán "ganando también potenciales liderazgos para el futuro". "En Moeve somos muy conscientes del papel clave que juegan los referentes en la construcción de aspiraciones y oportunidades. Nos encanta caminar en este sentido junto a Liga F para impulsar el cambio social a través del deporte y construir un futuro mejor", remarcó.

Por su parte, Beatriz Álvarez recalcó que "es especialmente relevante compartir espacios como este con una compañía como Moeve, que entiende el deporte como una herramienta de transformación social y se ha convertido en un socio estratégico para Liga F por su firme apuesta por la sostenibilidad, la igualdad y la visión de futuro".

"El crecimiento que estamos viviendo en la competición no sólo se refleja en audiencias, asistencia a los estadios o comunidad digital, sino también en algo más profundo como que cada vez más niñas y jóvenes encuentran en nuestras futbolistas referentes en los que mirarse. Si conseguimos que el fútbol femenino contribuya a ampliar las aspiraciones de las nuevas generaciones, estaremos también impulsando futuros liderazgos femeninos en todos los ámbitos de la sociedad", añadió.

Para Moeve, la Liga F Moeve va ganando Los resultados de impacto de la máxima competición femenina en su incipiente vida profesional son prometedores. Su audiencia televisiva creció un 90 por ciento durante la última temporada y, pasado el ecuador de su cuarto año como competición profesionalizada continúa consolidando su crecimiento audiovisual tras la entrada en vigor del nuevo acuerdo para la emisión de partidos en abierto en RTVE y TV3, que se unen a Gol Play, TEN y DAZN.

En cuanto a la asistencia a los estadios, el campeonato ha consolidado su avance marcando una tendencia constante al alza y se ha más que doblado desde su fase no profesional, hace menos de un lustro. De hecho, la energética subraya que sólo la pasada temporada 2024-2025 obtuvo un 7 por ciento más de afluencia media anual.

Además, esta temporada el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid superó los 35.000 asistentes por tercera temporada consecutiva, mientras que en redes sociales, Liga F ya cuenta con alrededor de 1,2 millones de seguidores acumulados en todos sus perfiles, creciendo más de un 50 por ciento desde el cierre de la pasada temporada, un aumento de más de 400.000 seguidores.

"Los datos que está cosechando esta nueva etapa son la consecuencia más visible de los pasos adelante que está dando la competición, lo que se traduce en un aval para que la alianza que conforman la entidad y Moeve, que es 'title sponsor' precisamente desde finales de la temporada pasada, siga impulsando la profesionalización del fútbol femenino y su impacto social como referente para las futuras generaciones", celebró Moeve, patrocinador de todas las competiciones deportivas de Liga F y LaLiga.