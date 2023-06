Monchi: "No me voy por dinero"

"Si no soy Monchi al cien por cien, prefiero no estar"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El exdirector general deportivo del Sevilla FC, Ramón 'Monchi' Rodríguez Verdejo, aseguró en su despedida --la segunda-- que no quería irse, que se marcha por "respeto" al club y que la razón de irse al Aston Villa de la Premier League no es por dinero, y añadió que remarca estas tres premisas para defender su "imagen".

"Esto es para defender la imagen de Monchi. No me he querido ir del Sevilla, me voy por respeto al Sevilla y no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente, en la vida lo último que me mueve es el dinero. Esto es lo que quería contar", señaló en su despedida en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además, aseguró que preferiría que este acto fuera irreal. "Ojalá esto fuera una pesadilla o estuviera aquí presentando a un jugador. Pero sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme y a decirme que no es real, que no me estoy yendo del Sevilla. Pero desgraciadamente sabemos que no es una pesadilla, que es una realidad. Que estoy aquí para irme, para despedirme", lamentó.

"Soy un director deportivo al uso. Que en mayo de 2000 se ido formando según venían los acontecimientos. Si no soy Monchi, no creo que aporte lo que quiero aportar. En mi caso, si no lo soy al 100%, prefiero no estar", apuntó.

Monchi empezó su discurso asegurando que no era una "despedida normal" y que contaría el por qué de esta realidad, el por qué de su marcha para defender su "imagen e integridad". "Si no lo contara, no podría mirar a la cara a mucha de la gente que está aquí. Es justo que cuente lo que siento, sin faltar al respeto a nadie ni atacar a nadie. Y que no se use lo que voy a decir como arma arrojadiza ni para atacar ni defender nada", pidió.

Y con esas tres premisas claras, que no quería irse, que no lo hace por dinero y sí por respeto al club, aseguró que se marcha porque la nueva idea del club dista de la que él considera correcta para su figura. "Cuando vine de Roma, se me planteó una idea. Ahora hay otra idea y posiblemente pueda ir mejor. No es fiscalizar, es cambiar cosas", alegó.

"Para mí, para mí concepto, yo necesito ser yo. Si no lo soy, no pasa nada. Que venga otro compañero. Cuando acabé en Roma tenía un preacuerdo con el Arsenal para ganar el triple que aquí. Lo digo por el tema del dinero. Y volví convencido de que sería mi último paso. ¿Qué ha sucedido? Que si no soy yo al cien por cien, mejor no estar", argumentó.

Lamentó que se le juzgara previamente sin saber los motivos de su salida. "Se han hecho juicios sobre mi salida sin preguntarme el por qué. Cuando uno tiene una forma de entender su trabajo y piensa que en los pequeños detalles están los grandes éxitos, si se mueven esos detalles... Yo no soy bueno en firmar jugadores, yo creo que soy bueno en la gestión del día a día. Y para eso necesito unas armas, las que he tenido casi siempre, para poder después hacerme fuerte. Si me falta eso, en mi concepto de director deportivo, ya no soy yo. Es la mitad de Monchi. Y quedarse la mitad cobrando como un Monchi entero, no era justo. Quedarse era lo fácil, pero no sería justo", aportó.

Por eso tomó la decisión de salir. "Nadie me ha dicho que me vaya. Mi primera idea era volverme a mi casa. A San Fernando, a descansar y a vivir un poquito sin la presión del día a día. Pero las condiciones de salida eran las mismas si me iba a casa o si me iba a otro sitio, como el Aston Villa. Es un proyecto que está en crecimiento, que puede ser importante para arrebatarle una plaza a los de arriba de la Premier, y sobre todo porque está Unai Emery, que me ha animado a ir", apuntó.

También cree que el Sevilla FC se queda "en muy buenas manos". "La contratación de Víctor es un acierto. Quién sabe, a lo mejor vuelvo de segundo de Víctor y ya se lía un lío de los gordos", comentó sobre Víctor Orta, nuevo director deportivo sevillista y que ya formó parte de la estructura deportiva en la primera etapa de Monchi, siendo entonces Orta el 'segundo'.

Sobre si era el momento idóneo para su salida, justo a las puertas del mercado de fichajes, añadió que esperó el tiempo que todos creían oportuno. "Lo hemos hecho lo más rápido que hemos podido. Durante las últimas semanas ha habido un juicio contra mí y me han declarado culpable, no sé de qué. Yo sé lo que ha ocurrido. Y nadie me lo va a cambiar. Los mismos que me decían hace cuatro meses Monchi, vete ya; ahora me dicen que no les deje tirados", matizó.

En cuanto a la parte económica de su salida, la explicó. "Yo no he pagado ninguna cláusula. El Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa y yo he rescindido de mutuo acuerdo con el Sevilla. Me voy por un tema más personal que económico. Voy a cobrar en el Aston Villa lo mismo que aquí", aseguró.

Por su parte, el presidente del Sevilla FC, José Castro, despidió a Monchi como una leyenda viva del club. "Abrimos la zona más noble de nuestro estadio para despedir a una de las grandes leyendas del Sevilla FC, denominador común de todos los títulos de nuestra entidad en el Siglo XXI. Decimos adiós a Monchi, que cierra su segunda etapa con un currículum lleno de éxitos", destacó.

"Cuando hablábamos de tu vuelta, te dije que las puertas de tu club estaban abiertas para ti. Fue una de las decisiones más acertadas que tomé, eres hacedor de nuestros sueños. Eres historia en mayúscula de nuestro club y te vas con plata, recién conquistada, en las vitrinas. Te vas con el calor de tu gente", le dedicó.

Además, deja todo abierto para una hipotética tercera etapa como director deportivo del club. "Hemos tenido nuestras diferencias, pero al final siempre prevalece el cariño, como de forma sincera te mostramos hoy aquí. Te doy gracias en mayúscula, ojalá pudiéramos haber prolongado esta segunda etapa y las puertas de este club siguen abiertas para ti. A este presidente no le temblará el pulso para abrírtelas. Siempre serás uno de los nuestros", cerró Castro.