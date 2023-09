Montse Tomé: "Cuando me pare a pensar me daré cuenta de que esto ha servido para mucho"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La seleccionador nacional de fútbol femenino, Montse Tomé, dejó claro que ahora "es un momento de disfrutar la victoria" tras sobreponerse a "muchas cosas" y aseguró que nota la confianza de las internacionales, mientras que cree que se dará cuenta de que todo lo que ha pasado "ha servido para mucho" cuando tenga un momento de reflexión.

"Lo cierto es que siempre he tenido confianza, la he recibido también siempre de ellas y pues en el fútbol y en la competición de alto nivel el ganar siempre te da algo diferente. Sí que estamos felices, hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas y ahora estamos en un momento de disfrutar de la victoria", señaló Tomé en rueda de prensa.

La entrenadora cree que lo "positivo es haber superado los problemas, haber conseguido pensar en fútbol, cambiar el foco". "Valoro también y refuerzo el trabajo de mi staff que han sido capaces de permanecer fuertes, de ayudarme para ser un equipo solidario y conseguir entrar dentro de esas cabezas y de ese corazón para que fueran capaces de pensar en fútbol y de disfrutarlo", advirtió.

"Creo que eso nos hace más fuertes. Los dos partidos que hemos jugado han sido competitivos, los hemos conseguido ganar, que en la élite es por lo que se te valora", agregó Tomé, que ha tratado "estar cerca" de sus jugadoras y "acompañarlas en el sentir que tenían". "Les dimos confianza y ellas nos lo dieron todo y el resultado es el gran juego que son capaces de hacer", remarcó.

Tomé no olvidó que ha vivido su "estreno como seleccionadora" y que s se lo transmitió a las jugadoras y que se sentía "orgullosa de hacerlo con ellas". "Seguramente cuando me pare a pensar o más adelante en el futuro me dé cuenta de que esto ha servido para mucho. Siento que soy alguien que persiste, que confía en el trabajo, que ante una situación adversa trato de mirar hacia adelante y ser fuerte, y también soy capaz de rodearme de gente profesional que me ayuda y me da fuerza", advirtió.

"He podido salir adelante cuando ya nos dejaron salir adelante y creo que eso es un aprendizaje. El deporte me ha dado siempre esto, que en un momento puede pasar algo malo, pero luego te sobrepones y creo que la lectura es esa. Es salir hacia adelante, poner el foco en lo importante y en el fútbol", manifestó.

FELIZ POR EL AMBIENTE

La asturiana celebró haber vivido "un ambiente precioso" y el poder "ver la ciudad de Córdoba volcada con la selección". "Que en los estadios de fútbol femenino haya cada vez más espectadores es algo superpositivo. Ellas se lo merecen, se lo han ganado, era el día que estrenaban la estrella en España y estamos muy felices de haberlo podido hacer así y con tanto público", indicó.

"Es un orgullo ver las gradas llenas, gritando y animando a estas jugadoras, viendo el fútbol que hacen, ellas han terminado el partido y han dado una vuelta de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que han venido", expresó la técnico.

La seleccionadora recalcó que en la primera parte trataron "de imponer intensidad y empezar fuerte", pero que Suiza estaba "más fresca" y les aguantó "mejor". "Tuvimos ocasiones, pero no pudimos aumentar la ventaja y en la segunda parte si mejoramos el posicionamiento en campo contrario, la circulación fue más rápida, todo lo que ejecutaron tuvo mayor calidad y mayor efectividad", subrayó.

"Quiero valorar por supuesto y destacar la actividad de todas las jugadoras, las que han participado que han dado el cien por cien, las que han entrado después y también las que no han tenido la oportunidad de jugar por la profesionalidad que han demostrado todos estos días, tanto yo como mi cuerpo técnico nos sentimos orgullosas de ellas. Ha sido complejo, pero esto nos refuerza por la respuesta que han dado", añadió.

Sobre Alexia Putellas, detalló que hizo "un partido muy completo. "Es una jugadora que conocemos bien, que tiene una ambición y una capacidad muy alta, sobre todo es una jugadora ambiciosa, ganadora, con talento, con ganas de aprender y esto también es algo que hay que valorar, que las jugadoras con nivel y que llevan tiempo en la élite mantengan las ganas de aprender", admitió.

Finalmente, se refirió al proyecto de la RFEF de narrar este partido para personas ciegas. "Me alegro mucho de que este proyecto esté en marcha y de que en el fútbol puedan estar todas las personas que deseen estar", se congratuló Tomé.