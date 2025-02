Montse Tomé: "Cuando remontas un 0-2 dice mucho del equipo"

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina absoluta de fútbol, Montse Tomé, confesó que no le gustó estar "con una desventaja de dos goles" contra Bélgica este viernes, pero valoró la "respuesta" de su equipo para ganar 3-2 en el Ciutat de València.

"Cuando remontas un partido con 0-2 en contra dice mucho del equipo. Tienes un rival que cualquier momento te puede hacer daño, pero tener paciencia, seguir buscando las alternativas en ataque, valoro mucho lo que ha hecho el equipo. El último gol todo el mundo estaba en el campo celebrando, esta energía nos une", dijo.

La preparadora de España destacó en rueda de prensa un buen partido de las suyas, a pesar de que fallaron en defensa y tardaron mucho en abrir el marcador, con los goles en los últimos 15 minutos. "El fútbol tiene esto. Lo importante es generar ocasiones. Hemos tenido más, no solo para Alba era un día bonito. Ojalá hubiesen entrado pero el partido se dio así, felicitar al equipo", afirmó.

"Hemos hecho cosas buenas, el ritmo del balón era bueno. Bélgica se replegó. Tenemos que tener un contexto más favorable y no llegar a este punto. Hay que cuidar los detalles. Bélgica compite bien. Nos iba a costar circular, pero teníamos que estar muy serias a la hora de transitar y que no llegaran a nuestra portería", añadió tras el épico inicio de 2025 y de la Liga de Naciones.

Por otro lado, Tomé recordó que el peligro está en cualquier rival y se quedó con la "respuesta" al 0-2. "Son detalles. Si los equipos se encierran, aunque había espacios, se meten ahí, es muy difícil. Hemos buscado los centros. No estoy preocupada porque hemos generado mucho. Los goles vienen de alguna pérdida de pase que no podemos tener. Los equipos esperan esos fallos. Son cosas que se pueden mejorar. Tenemos que ser más contundentes", afirmó.

"No es una cosa de la defensa, entendemos el fútbol de una manera colectiva. No nos han llegado tanto pero nos han hecho daño y para que no pase tenemos que presionar bien desde la línea de ataque. Lo que menos me ha gustado es estar con una desventaja de dos goles, pero esto también es una situación de que cualquier rival te puede hacer daño. Hemos hecho muchas cosas bien. El equipo ha dado respuesta", añadió.

Además, Tomé destacó a Claudia Pina, en "buen momento", Mariona, que "aporta mucho" e "interpreta muy bien los espacios", y la presencia en el área, con los goles en el descuento, de Lucía García y Martín Prieto. "Hemos empezado un año nuevo y estamos rodeados de futbolistas de máximo nivel. El partido es positivo con cosas a mejorar. Inglaterra es un gran rival. Tenemos una idea de lo que es", apuntó pensando en el partido del miércoles en Wembley.